《經濟通通訊社２９日專訊》中國物流與採購聯合會公布今年前１１個月物流運行數據。數

據顯示，隨著工業、消費等基礎領域延續恢復態勢，物流需求保持同步擴張，物流運行穩中向好

的發展基礎進一步鞏固。

今年１至１１月份，全國社會物流總額為３０５﹒９萬億元（人民幣．下同），同比增長

５％，增速比１至１０月份提高０﹒１個百分點。１１月份當月增長６﹒７％，比１０月份提高

１﹒６個百分點。

１至１１月份，物流業總收入為１２萬億元，同比增長５％，增速較１至１０月份回升

０﹒１個百分點。（ｒｙ）

