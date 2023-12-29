《經濟通通訊社２９日專訊》據《證券時報》消息，包括中信建投（０６０６６）

（滬：６０１０６６）等在內的多家券商，已正式上線了外國人持新版永久居留證線上開戶功能

，這類人群足不出戶即可自助辦理Ａ股證券開戶業務。

此前，北京證監局發布通知，要求轄區內的券商在２０２３年１２月底前完成新版外國人永

久居留證適配性改造工作，實現新舊版本永居證兼容並用，保障持證人可使用永居證作為身份證

件，正常辦理證券、期貨交易以及認購、贖回投資基金份額等有關業務，進一步提升永居證便利

化應用成效。２０２３年１２月１日，國家移民管理局正式啟用簽發更趨近於居民身份證技術體

系的新一版外國人永居證，要求其與居民身份證應用場景趨同、應用成效趨近。



＊北京證監局要求券商月底上線改進功能＊



北京證監局要求，１２月３１日前，涉及改造的證券公司完成技術系統上線運行，並開展為

期一周的安全運行特別保障工作。

「取得中國永久居留身份證的外國人，以前就可以正常開立Ａ股帳戶，但無法在線上辦理，

需要臨櫃。現在有了新版永久居留證，券商的ＡＰＰ也做了一些適應性的改進，可以實現線上開

戶，提升了便利性。」有券商人士解釋。（ｒｙ）

