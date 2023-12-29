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AH股新聞

29/12/2023 10:01

吉利集團李書福：今年總銷量料超２８０萬輛，同比增２０％以上

　　《經濟通通訊社２９日專訊》吉利控股集團董事長李書福在２０２４年新年致辭中表示，
２０２３年，吉利控股集團總銷量預計超２８０萬輛，同比增長２０％以上，新能源滲透率超三
分一，新能源轉型的上半場取得成效。
　　吉利控股集團除吉利汽車外，還包括沃爾沃、極氪、倫敦電動汽車等。（ｃｔ）

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