《經濟通通訊社２９日專訊》吉利控股集團董事長李書福在２０２４年新年致辭中表示，

２０２３年，吉利控股集團總銷量預計超２８０萬輛，同比增長２０％以上，新能源滲透率超三

分一，新能源轉型的上半場取得成效。

吉利控股集團除吉利汽車外，還包括沃爾沃、極氪、倫敦電動汽車等。（ｃｔ）

