《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行貨幣政策委員會召開第四季例會，會上就貨幣政策提

出新表述，稱要加大已出台貨幣政策實施力度，並促進物價低位回升。人民幣離岸匯價隔晚大漲

，不過滬深股市今早仍然窄幅低開。踏入今年最後一個交易日，滬綜指低開０﹒１３％，報

２９５０﹒８４點，關注能否收回三千點心理關口，深成指低開０﹒０７％，創業板指平開，餐

飲股造好，石油、券商股走低。

人民銀行貨幣政策委員會召開２０２３年第四季例會，會議認為，要加大已出台貨幣政策實

施力度，保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量

同經濟增長和價格水平預期目標相匹配；增強政府投資和政策激勵的引導作用，提高乘數效應，

有效帶動激發更多民間投資；促進物價低位回升，保持物價在合理水平；完善市場化利率形成和

傳導機制，發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制

效能，推動企業融資及居民信貸成本穩中有降。

人民銀行進行１９５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日淨投放１５５０

億元，本周實現淨投放１２５７０億元，創兩個月來單周新高。

繼中國恒大（０３３３３）後即將再有內地房企境內債違約，中國奧園（０３８８３）公告

，將從１月２日起暫停三隻境內債交易，因尚未完全準備好明日（３０日）到期的利息款，而早

前中國奧園在紐約申請破產保護，以尋求美國法院對其離岸債務重組的認可，避免被提起訴訟。

《人民日報》引述商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒表示，明年將培育壯大新型消費

，大力發展數字消費，支持直播電商等新業態新模式健康發展，同時將穩定和擴大傳統消費，促

進汽車、家居家電等消費，並研究制定促進服務消費發展的政策文件。（ｅｙ）

