  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/12/2023 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒３４％科技股漲，保險及地產股仍跌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行貨幣政策委員會召開第四季例會，會上就貨幣政策提
出新表述，稱要加大已出台貨幣政策實施力度，並促進物價低位回升。滬深股市踏入今年最後一
個交易日，今早窄幅低開，盤中在科技股領漲下，滬綜指倒升０﹒３４％，報２９６４﹒６８點
，未摸到三千點，保險及地產股仍跌，制約升幅，深成指升０﹒４９％，創業板指升０﹒２８％

　　人民銀行進行１９５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日淨投放１５５０
億元，本周實現淨投放１２５７０億元，創兩個月來單周新高。兩市半日成交５１２１億元，較
上日（２８日）同時段成交減少５％，陸股通繼續淨流入超過２２億元。
　
＊混合現實概念多股漲停＊
　
　　華為輪值董事長胡厚崑發表２０２４年新年致辭，預計２０２３年實現銷售收入超過
７０００億元。華為２０２２年的全球銷售收入６４２３億元，淨利潤３５６億元。胡厚崑指，
今年華為的ＩＣＴ（信息通信技術）基礎設施業務保持穩健，終端業務好於預期，數字能源和雲
業務實現良好增長，智能汽車解決方案競爭力顯著提升。
　　另外，國家數據局日前宣布推出「數據要素ｘ」三年行動計劃（２０２４－２０２６年），
今天舉行媒體吹風會。負責人解讀，將通過提升數據供給水平、優化數據流通環境、加強數據安
全保障等多重措施，促進我國數據基礎資源優勢轉化為經濟發展新優勢。
　　科技股大幅拉漲帶動年末行情，其中混合現實概念升勢最強勁，聯建光電
（深：３００２６９）、易天股份（深：３００８１２）漲兩成漲停，美迪凱
（滬：６８８０７９）升１１﹒７％，風語築（滬：６０３４６６）、歌爾股份
（深：００２２４１）、五方光電（深：００２９６２）升一成漲停，深科達
（滬：６８８３２８）升９﹒２％。
　
＊保險股跌幅顯著＊
　
　　人民銀行貨幣政策委員會召開２０２３年第四季例會，會議認為，要加大已出台貨幣政策實
施力度，保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量
同經濟增長和價格水平預期目標相匹配；增強政府投資和政策激勵的引導作用，提高乘數效應，
有效帶動激發更多民間投資；促進物價低位回升，保持物價在合理水平；完善市場化利率形成和
傳導機制，發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制
效能，推動企業融資及居民信貸成本穩中有降。
　　保險股跌幅顯著，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒５％，中國太保
（滬：６０１６０１）跌０﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）軟０﹒５％，中國平安
（滬：６０１３１８）跌０﹒２％。（ｅｙ）

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金