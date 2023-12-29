《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行貨幣政策委員會召開第四季例會，會上就貨幣政策提

出新表述，稱要加大已出台貨幣政策實施力度，並促進物價低位回升。滬深股市踏入今年最後一

個交易日，今早窄幅低開，盤中在科技股領漲下，滬綜指倒升０﹒３４％，報２９６４﹒６８點

，未摸到三千點，保險及地產股仍跌，制約升幅，深成指升０﹒４９％，創業板指升０﹒２８％

。

人民銀行進行１９５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日淨投放１５５０

億元，本周實現淨投放１２５７０億元，創兩個月來單周新高。兩市半日成交５１２１億元，較

上日（２８日）同時段成交減少５％，陸股通繼續淨流入超過２２億元。



＊混合現實概念多股漲停＊



華為輪值董事長胡厚崑發表２０２４年新年致辭，預計２０２３年實現銷售收入超過

７０００億元。華為２０２２年的全球銷售收入６４２３億元，淨利潤３５６億元。胡厚崑指，

今年華為的ＩＣＴ（信息通信技術）基礎設施業務保持穩健，終端業務好於預期，數字能源和雲

業務實現良好增長，智能汽車解決方案競爭力顯著提升。

另外，國家數據局日前宣布推出「數據要素ｘ」三年行動計劃（２０２４－２０２６年），

今天舉行媒體吹風會。負責人解讀，將通過提升數據供給水平、優化數據流通環境、加強數據安

全保障等多重措施，促進我國數據基礎資源優勢轉化為經濟發展新優勢。

科技股大幅拉漲帶動年末行情，其中混合現實概念升勢最強勁，聯建光電

（深：３００２６９）、易天股份（深：３００８１２）漲兩成漲停，美迪凱

（滬：６８８０７９）升１１﹒７％，風語築（滬：６０３４６６）、歌爾股份

（深：００２２４１）、五方光電（深：００２９６２）升一成漲停，深科達

（滬：６８８３２８）升９﹒２％。



＊保險股跌幅顯著＊



人民銀行貨幣政策委員會召開２０２３年第四季例會，會議認為，要加大已出台貨幣政策實

施力度，保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量

同經濟增長和價格水平預期目標相匹配；增強政府投資和政策激勵的引導作用，提高乘數效應，

有效帶動激發更多民間投資；促進物價低位回升，保持物價在合理水平；完善市場化利率形成和

傳導機制，發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制

效能，推動企業融資及居民信貸成本穩中有降。

保險股跌幅顯著，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒５％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌０﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）軟０﹒５％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌０﹒２％。（ｅｙ）

