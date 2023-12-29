《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股市場午後續揚，滬綜指升０﹒５％，報２９６９﹒４３點
，滬深３００指數升０﹒２３％，深成指升０﹒６９％。上海Ｂ股升０﹒５７％，深圳Ｂ股升
０﹒０２％。（ｒｙ）
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29/12/2023 14:01
《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒５％，深成指升０﹒６９％
《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股市場午後續揚，滬綜指升０﹒５％，報２９６９﹒４３點
，滬深３００指數升０﹒２３％，深成指升０﹒６９％。上海Ｂ股升０﹒５７％，深圳Ｂ股升
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