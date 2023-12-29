《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市踏入今年最後一個交易日，今早窄幅低開，盤中在科

技股領漲下，滬綜指半日倒升０﹒３４％，午後升幅有所擴大，但保險及地產股制約升幅，導致

滬指仍然上不到三千點，全日升０﹒６８％，報２９７４﹒９３點，總結全月跌１﹒８％，全年

則跌３﹒７％，連續第二年下跌，更是自２０１８年以來首次收官未能企穩三千點。

深成指全日升０﹒８９％，創業板指升０﹒６３％。

人民銀行進行１９５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日淨投放１５５０

億元，本周實現淨投放１２５７０億元，創兩個月來單周新高。兩市全日成交８２２６億元，按

日減少７％，陸股通流入轉流出近６億元。



＊混合現實漲停潮，保險股跌幅修復＊



科技股大幅拉漲帶動年末行情，其中混合現實概念升勢最強勁，聯建光電

（深：３００２６９）、易天股份（深：３００８１２）漲兩成漲停，風語築

（滬：６０３４６６）、歌爾股份（深：００２２４１）、五方光電（深：００２９６２）升一

成漲停，深科達（滬：６８８３２８）升７﹒７％。

保險股早段跌幅顯著午後修復，中國人壽（滬：６０１６２８）跌０﹒８％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌０﹒５％，新華保險（滬：６０１３３６）倒升０﹒１％，中國平安

（滬：６０１３１８）升０﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４３１﹒１１ ＋０﹒４９

上證綜合指數 ２９７４﹒９３ ＋０﹒６８ ３４９０﹒０３

上證Ａ股指數 ３１１９﹒１０ ＋０﹒６８

深證成份指數 ９５２４﹒６９ ＋０﹒８９ ４７３６﹒０９

深圳創業板指數 １８９１﹒３７ ＋０﹒６３

上證Ｂ股指數 ２３１﹒６０ ＋１﹒４６ ０﹒９５

深證Ｂ股指數 １０８１﹒００ ＋０﹒１３ ０﹒５７

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