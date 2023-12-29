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AH股新聞

29/12/2023 15:07

《Ａ股行情》滬指收升０﹒７％，全年跌３﹒７％五年來首失守三千

　　《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市踏入今年最後一個交易日，今早窄幅低開，盤中在科
技股領漲下，滬綜指半日倒升０﹒３４％，午後升幅有所擴大，但保險及地產股制約升幅，導致
滬指仍然上不到三千點，全日升０﹒６８％，報２９７４﹒９３點，總結全月跌１﹒８％，全年
則跌３﹒７％，連續第二年下跌，更是自２０１８年以來首次收官未能企穩三千點。
　　深成指全日升０﹒８９％，創業板指升０﹒６３％。
　　人民銀行進行１９５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日淨投放１５５０
億元，本周實現淨投放１２５７０億元，創兩個月來單周新高。兩市全日成交８２２６億元，按
日減少７％，陸股通流入轉流出近６億元。
　
＊混合現實漲停潮，保險股跌幅修復＊
　
　　科技股大幅拉漲帶動年末行情，其中混合現實概念升勢最強勁，聯建光電
（深：３００２６９）、易天股份（深：３００８１２）漲兩成漲停，風語築
（滬：６０３４６６）、歌爾股份（深：００２２４１）、五方光電（深：００２９６２）升一
成漲停，深科達（滬：６８８３２８）升７﹒７％。
　　保險股早段跌幅顯著午後修復，中國人壽（滬：６０１６２８）跌０﹒８％，中國太保
（滬：６０１６０１）跌０﹒５％，新華保險（滬：６０１３３６）倒升０﹒１％，中國平安
（滬：６０１３１８）升０﹒１％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３４３１﹒１１　＋０﹒４９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９７４﹒９３　＋０﹒６８　　　　３４９０﹒０３　　
　　上證Ａ股指數　　３１１９﹒１０　＋０﹒６８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９５２４﹒６９　＋０﹒８９　　　　４７３６﹒０９　　
　　深圳創業板指數　１８９１﹒３７　＋０﹒６３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３１﹒６０　　＋１﹒４６　　　　　０﹒９５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０８１﹒００　＋０﹒１３　　　　　０﹒５７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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