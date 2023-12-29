《經濟通通訊社２９日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒４９％，報９４８７﹒４６點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０１﹒８９億元，用１８﹒１１
億元或３％，淨流入１７﹒７億元。（ｒｙ）
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29/12/2023 11:34
《深股通》深成指半日升０﹒４９％，資金流入１７﹒７億元人幣
《經濟通通訊社２９日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒４９％，報９４８７﹒４６點。
半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０１﹒８９億元，用１８﹒１１
億元或３％，淨流入１７﹒７億元。（ｒｙ）
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