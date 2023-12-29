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AH股新聞

29/12/2023 09:04

《中國要聞》商務部：力推數字消費，支持直播電商等新業態新模式

　　《經濟通通訊社２９日專訊》官媒《人民日報》引述商務部市場運行和消費促進司司長徐興
鋒表示，明年將培育壯大新型消費，大力發展數字消費，支持直播電商等新業態新模式健康發展
，同時將穩定和擴大傳統消費，促進汽車、家居家電等消費，並研究制定促進服務消費發展的政
策文件。
　　關於明年外貿發展形勢，商務部對外貿易司司長李興乾對報道表示，明年面臨的困難挑戰包
括外需走勢難以預料、貿易保護主義時有抬頭等，將針對新形勢研究儲備新的政策措施，並培育
新動能，促進跨境電商出口。
　　商務部國際經貿關係司司長余本林則稱，明年中國將繼續擴大面向全球的高標準自貿區網絡
，力爭結束中國－東協自貿區３﹒０版談判以及與洪都拉斯、秘魯的自貿協定談判或升級談判，
啟動一批與相關國家的新自貿協定談判，繼續推動與紐西蘭等自貿合作。
　
＊徐興鋒：著力穩住新車消費＊
　
　　就汽車消費方面，徐興鋒表示，將全鏈條促進汽車消費，將鼓勵汽車更新消費，著力穩住新
車消費；組織開展新能源汽車下鄉，提振新能源汽車消費；完善二手車信息查詢平台，擴大二手
車流通；促進汽車賽事、房車露營等汽車後市場發展，推動汽車由交通工具向消費文化轉變。擴
大家居消費，促進家電消費。　（ｅｙ）
　
　

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