《經濟通通訊社２９日專訊》官媒《人民日報》引述商務部市場運行和消費促進司司長徐興

鋒表示，明年將培育壯大新型消費，大力發展數字消費，支持直播電商等新業態新模式健康發展

，同時將穩定和擴大傳統消費，促進汽車、家居家電等消費，並研究制定促進服務消費發展的政

策文件。

關於明年外貿發展形勢，商務部對外貿易司司長李興乾對報道表示，明年面臨的困難挑戰包

括外需走勢難以預料、貿易保護主義時有抬頭等，將針對新形勢研究儲備新的政策措施，並培育

新動能，促進跨境電商出口。

商務部國際經貿關係司司長余本林則稱，明年中國將繼續擴大面向全球的高標準自貿區網絡

，力爭結束中國－東協自貿區３﹒０版談判以及與洪都拉斯、秘魯的自貿協定談判或升級談判，

啟動一批與相關國家的新自貿協定談判，繼續推動與紐西蘭等自貿合作。



＊徐興鋒：著力穩住新車消費＊



就汽車消費方面，徐興鋒表示，將全鏈條促進汽車消費，將鼓勵汽車更新消費，著力穩住新

車消費；組織開展新能源汽車下鄉，提振新能源汽車消費；完善二手車信息查詢平台，擴大二手

車流通；促進汽車賽事、房車露營等汽車後市場發展，推動汽車由交通工具向消費文化轉變。擴

大家居消費，促進家電消費。 （ｅｙ）





