  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/12/2023 09:53

《中國要聞》兩省三直轄市部署機構改革，均提出公務員編制精減

　　《經濟通通訊社２９日專訊》２０２３年步入歲末，江西、北京、重慶、天津、湖南五省市
相繼公布部署機構改革工作，其中均提及機構和職能調整優化，引發外界對地方財政緊張精減公
務員隊伍的關注。
　　湖南本周三下午召開機構改革動員部署電視電話會議，提到要統籌優化全省重點領域機構設
置和職能配置，規範機構編制管理，並要把握重點領域機構職能調整優化，不但要落實好黨中央
的「規定動作」，還要完成好「自選動作」；強化機構編制剛性約束，科學精減編制，精簡優化
議事協調機構。
　　其他省市亦提出了類似的要求，江西及北京分別提出，要著力調整優化重點領域機構和職能
，著力精減人員編制、規範部門領導職數；重慶提出要健全完善機構職能體系，推進大部門制改
革，優化事業單位布局結構，並要優化調整區縣及基層管理體制，因地制宜完善區縣機構設置和
職能配置；天津提出，要完善機構設置和職能配置，推動機構職能體系更加系統完備、科學規範
、運行高效。
　
＊地方層面機構改革目標明年內完成＊
　
　　中共中央、國務院今年較早時候印發《黨和國家機構改革方案》，明確地方層面的改革任務
力爭在２０２４年年底前完成。前述方案中提到，中央國家機關各部門人員編制統一按照５％的
比例進行精減，至於地方黨政機關人員編制精減工作將由各省黨委結合實際研究確定，縣、鄉兩
級不作精減要求。

返回AH股新聞

上一篇新聞︰29/12/2023 10:01  吉利集團李書福：今年總銷量料超２８０萬輛，同比增２０％以上

下一篇新聞︰29/12/2023 09:52  《Ａ股焦點》光伏板塊延續強勢，清源股份七連板

其他AH股新聞
More

29/12/2023 10:16  《Ａ股焦點》問界Ｍ９獲深圳重慶自動駕駛測試牌照，賽力斯漲６％

29/12/2023 09:35  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金