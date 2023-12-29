《經濟通通訊社２９日專訊》２０２３年步入歲末，江西、北京、重慶、天津、湖南五省市

相繼公布部署機構改革工作，其中均提及機構和職能調整優化，引發外界對地方財政緊張精減公

務員隊伍的關注。

湖南本周三下午召開機構改革動員部署電視電話會議，提到要統籌優化全省重點領域機構設

置和職能配置，規範機構編制管理，並要把握重點領域機構職能調整優化，不但要落實好黨中央

的「規定動作」，還要完成好「自選動作」；強化機構編制剛性約束，科學精減編制，精簡優化

議事協調機構。

其他省市亦提出了類似的要求，江西及北京分別提出，要著力調整優化重點領域機構和職能

，著力精減人員編制、規範部門領導職數；重慶提出要健全完善機構職能體系，推進大部門制改

革，優化事業單位布局結構，並要優化調整區縣及基層管理體制，因地制宜完善區縣機構設置和

職能配置；天津提出，要完善機構設置和職能配置，推動機構職能體系更加系統完備、科學規範

、運行高效。



＊地方層面機構改革目標明年內完成＊



中共中央、國務院今年較早時候印發《黨和國家機構改革方案》，明確地方層面的改革任務

力爭在２０２４年年底前完成。前述方案中提到，中央國家機關各部門人員編制統一按照５％的

比例進行精減，至於地方黨政機關人員編制精減工作將由各省黨委結合實際研究確定，縣、鄉兩

級不作精減要求。

