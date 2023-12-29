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AH股新聞

29/12/2023 10:34

《華為動向》華為今年銷售收入料超７０００億，終端業務好於預期

　　《經濟通通訊社２９日專訊》華為在官方微信公眾號發表華為輪值董事長胡厚崑的２０２４
年新年致辭。胡厚崑表示，公司經營基本回歸常態，預計２０２３年實現銷售收入超過７０００
億元（人民幣．下同）。華為２０２２年的全球銷售收入６４２３億元，淨利潤３５６億元。
　　胡厚崑指出，２０２３年，華為的ＩＣＴ（信息通信技術）基礎設施業務保持穩健，終端業
務好於預期，數字能源和雲業務實現良好增長，智能汽車解決方案競爭力顯著提升。他又指，地
緣政治、經濟周期的不確定性，技術制裁、貿易壁壘的持續影響，正深刻重塑著全球產業鏈結構
和商業規則。但無論外部環境怎麼變化，華為堅信數字化、智能化、低碳化是最確定的發展趨勢
，「我們要打造世界領先的算力底座，繁榮千行萬業」。
　
＊明年聚焦價值創造，實現鴻蒙生態的歷史性跨越＊
　
　　胡厚崑要求各業務單元在２０２４年都要聚焦價值創造。其中，ＩＣＴ基礎設施業務要充分
發揮在計算、存儲、網絡等領域的綜合優勢，以系統工程能力全面支持好各行業的數字化轉型與
智能化升級，做穩公司的壓艙石。運營商業務要支撐客戶網絡流量填充、業務創新和網絡演進，
助力運營商商業成功。終端繼續致力於打造王者產品，構築有溫度的高端品牌。與夥伴共同加快
移動應用鴻蒙化，實現鴻蒙生態的歷史性跨越，為消費者提供全場景極致體驗。華為雲既要成為
公司數字化的底座和使能器，也要成為各行各業可信賴的數字化「黑土地」。數字能源要不斷提
升產品質量與競爭力，抓住低碳化確定性機會，多貢獻利潤，實現有價值的增長。智能汽車解決
方案與夥伴共同努力，將技術優勢轉化為商業成功。
　　他強調，華為會繼續精簡機關，簡化管理，蕭規曹隨，適度優化；作戰權力下移，預算管理
上收。華為並將繼續務實地開展營商環境、合規與網絡安全和隱私保護工作，守護生存底線，為
業務發展保駕護航。（ｓｌ）

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