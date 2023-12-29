《經濟通通訊社２９日專訊》浙江杭州市臨平區人民檢察院昨在官方微信公眾號公布，經指

定管轄，該院依法對上海景林股權投資管理有限公司原法定代表人、董事長兼總經理高斌作出逮

捕決定。該案正在進一步辦理中。

５５歲的高斌今年６月被有關部門帶走調查。據《財新》引述多名知情人士報道，高斌曾於

１２月上旬取保候審。報道又指，此前多名認識高斌的人士透露，高斌被查主要與其在證監系統

的經歷有關，或涉５月初確定被查的朱從玖案。報道又引述知情人士指出，高斌與朱從玖是安徽

合肥老鄉，高斌被查後，圈內人才得知兩人私下關係原來不錯。而在官方通報中，朱從玖被形容

為「貪婪無度，靠金融吃金融」，並先於高斌在１１月被逮捕。

高斌曾在證監系統工作近２２年，曾任中證監市場監督部處長，以及中國結算總經理助理兼

任登記託管部、業務發展部總監，黨委委員、副總經理兼上海分公司總經理等職。２０１５年年

中，Ａ股經歷「股災」，面對日益複雜的市場環境，監管壓力陡升，在該段時間前後有大批證監

系統中層及以上幹部離職「下海」，高斌也是其中之一。

高斌２０１５年８月獲景林創始人蔣錦志邀請而辭去副局級幹部職務出任景林總裁。在蔣錦

志因故長居境外後，高斌於２０１６年出任景林投資總經理，亦在景林多家關聯公司任職。

２０２２年１０月，景林法人由蔣錦志變更為高斌。（ｓｌ）

