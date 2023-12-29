《經濟通通訊社２９日專訊》工信部、發改委等八部門聯合發布《關於加快傳統製造業轉型

升級的指導意見》，指石化化工、鋼鐵、有色等傳統製造業「大而不強」等問題仍突出，低端供

給過剩和高端供給不足並存，需加快推動實現轉型升級。



＊探索建設區域人工智能數據處理中心＊



主要舉措包括：持續鞏固「去產能」成果，依法依規淘汰落後產能；加快人工智能、大數據

、雲計算、５Ｇ、物聯網等信息技術與製造全過程、全要素深度融合；探索建設區域人工智能數

據處理中心；強化金融服務，支持符合條件的傳統製造業企業通過股票、債券等多種融資方式進

行技術改造或加大研發投入，通過併購重組實現轉型升級。

目標包括到２０２７年，傳統製造業高端化、智能化等水平明顯提升，有效支撐製造業比重

保持基本穩定，在全球產業分工中的地位和競爭力進一步鞏固增強「工業企業數字化研發設計工

具普及率、關鍵工序數控化率分別超過９０％、７０％，工業能耗強度和二氧化碳排放強度持續

下降，萬元工業增加值用水量較２０２３年下降１３％左右，大宗工業固體廢物綜合利用率超過

５７％。（ｓｌ）

