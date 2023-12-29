《經濟通通訊社２９日專訊》先把機票、酒店、景點門票買下來囤起再計劃出遊日子的「囤

旅遊」近年在內地興起，據飛豬發布的《２０２３年度「囤旅遊」報告》顯示，今年囤旅遊消費

者規模同比去年增長超１００％。據飛豬數據，過去３年，囤旅遊規模持續擴大，套餐商品成交

額年均增長５５％，消費者年均增幅也高達４９％。

在供給側，商家以套餐形式開展經營的熱情持續高漲，截至目前，中國平均約每４家高星級

酒店門店就有一家接待過囤旅遊客人。出遊確定性提升、二次預約供給數量擴大、內容豐富度提

升等因素共同帶動套餐核銷率大幅增長，已完成在線預約的酒店套餐間夜量同比去年增長超１２

倍。



＊高星級酒店為年囤旅遊首選，已預約間夜量增超４倍＊



高星酒店品牌住宿套餐仍是消費者今年囤旅遊首選，今年以來已完成在線預約的高星連鎖酒

店間夜量同比增長超１４倍。飛豬平台上銷量最高的前十個在線預約酒店套餐，全部由高星級度

假型酒店提供。

廣大旅行社特別是出境社，包括中小型出境社，也開始積極融入囤旅遊的潮流。今年以來，

線路遊、玩樂套餐等旅行社核心經營的二次預約商品預訂量同比去年勁增超２１０％。在囤旅遊

集中爆發的２０２３年雙１１大促，飛豬上破億的品牌旗艦店中，有接近一半是旅行社商家。

報告又顯示，１９８５年至１９９５年間出生的有娃人士，是囤旅遊消費的核心群體。９５

後、００後依然是囤旅遊的增量客群來源。值得一提的是，國際郵輪、海島度假等品質玩法特別

受囤旅遊消費者的歡迎。今年以來，飛豬上「囤」國際郵輪的消費者規模已超越２０１９年同期

；郵輪套餐整體預訂情況全年保持高速復甦，１２月以來，飛豬上郵輪商品的日均成交規模環比

暑期旺季的７月增長超２倍。（ｓｌ）

