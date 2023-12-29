《經濟通通訊社２９日專訊》中紀委國家監委網站通報，第十二屆湖南省委委員，湖南省農

業農村廳原黨組書記、廳長袁延文嚴重違紀違法，經湖南省紀委監委立案審查調查，其問題包括

在政策扶持、救災款物分配事項中優親厚友；「靠農吃農」，利用職務便利在涉農獎補資金撥付

、農業試點項目申報等方面為他人謀利，非法收受巨額賄賂；「自批自用」，利用職務上的便利

，騙取國家涉農獎補資金；利用職權為親屬經營活動謀取利益，搞「家族式」腐敗等，並且對黨

不忠誠不老實，串供和銷毀證據，轉移隱匿違法犯罪所得，對抗組織審查等。

通報指，袁延文嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律和生活紀律，構成

嚴重職務違法並涉嫌受賄、貪污犯罪，湖南省紀委監委依據相關條例法規，對袁延文開除黨籍、

開除公職；終止其湖南省第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移

送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

５８歲的袁延文今年３月受查。他長期在湖南工作，歷任祁陽縣銅銀鄉黨委副書記、鄉長，

共青團衡山縣委書記、衡陽市委書記，衡東縣委書記、縣長，衡陽市委常委、耒陽市委書記，省

農業廳副廳長，省畜牧水產局局長、黨組書記等，２０１８年１０月起出任省農業農村廳黨組書

記、廳長，省委農村工作辦公室主任。（ｓｌ）

