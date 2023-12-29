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AH股新聞

29/12/2023 16:31

【回顧展望－Ａ股泄氣】復甦弱外資撤，滬指年跌３﹒７％揖別三千

　
　　《經濟通通訊社記者楊英傑２９日報道》２０２３年收官，環球多地股市全年報捷，而滬深
股市卻斯人獨憔悴。滬綜指全年跌３﹒７％，不但是連續第二年下跌，更是自２０１８年以來首
次收官未能企穩三千點。深市更慘重，深成指全年跌１３﹒５％，創業板指大跌１９﹒４％。北
交所股票在第四季異軍突起，北證５０指數全年漲１４﹒９％。
　　Ａ股表現經常被批評與經濟走勢不符，但回顧整個２０２３年，可發現Ａ股走勢和中國樓市
甚至是實體經濟相吻合，年初對疫後復甦充滿希望，年中經濟數據不佳引發市場動搖，當局提振
不力引發外資「走資馬拉松」，滬指終失守三千點心理關口，市場對中國經濟的信心亦接近「破
防」邊緣。
　
＊復甦藏隱憂，股市起起伏伏＊
　
　　在今年初，憧憬中國全面放寬防疫封控，為春節增添暌違三年的消費氣氛，滬綜指在首日開
盤即升近０﹒９％突破三千一，外資持續「掃貨」押注中國經濟復甦，指數逐步上升，滬指更在
春節後開市首日短暫衝破三千三，不過春節買氣不及疫情前，指數回落，亦為復甦不振埋下伏筆

　　中美就間諜氣球的爭端一度打擾市場，不過在事件告段落後股市再度上升，乘著ＡＩ概念爆
發及全面註冊制落地的東風，滬指在２月２０日創下超過２％的升幅，在兩周後當局公布的２月
ＰＭＩ數據強勁，滬指再次衝擊三千三，不過其後公布的進口數據不理想，股市又再捱沽。
　　經濟增長理想則寬鬆預期消退，經濟不佳則降息降準可期，就是這種矛盾心態，讓上半年的
股市行情起起伏伏。中國公布第一季ＧＤＰ同比增長４﹒５％，本來可為市場增添活力，滬指４
月初搶灘三千三上望三千四，結果未及多日即再碌低，中國當局在５月重提「中特估」，上市央
企帶來一波行情，滬指在５月９日高見３４１８﹒９５點創全年最高點，之後無以為繼隨即暴跌
，兩日後跌至三千一位置。
　
＊提振資本市場連招發，惟信心無處尋＊
　
　　中共中央政治局在７月底舉行的會議上，特別提到要活躍資本市場，提振投資者信心，這一
表述是自２０１３年以來的政治局會議上首次出現，滬綜指當周累計升３﹒４％，是繼２０２２
年１１月之後的最大單周升幅，外資大幅流入。
　　不過從第二季開始，經濟表現竟然和想像中的報復式增長不同，進口疲軟，出口亦一般，通
脹數字更連連下跌，幾度跌入通縮區間。中國的活躍資本市場措施遠遠不及預期，滬指８月開啟
下行模式，並於８月１１日在權重板塊急跌拖累下全日收挫２％，是自去年１０月以來最大單日
跌幅。
　　屋漏偏逢連夜雨，當月碧桂園（０２００７）離岸債逾期還息、中融信託產品逾期兌付，引
發市場擔憂中國出現「雷曼時刻」，外資開啟自陸股通以來最長的「走資馬拉松」，滬綜指在８
月２５日跌至３０５３點。內地隨即宣布提振組合拳，包括證券交易印花稅減半徵收、規範股份
８０％，以及放寬Ａ股房企再融資限制等監管馬力全開刺激資本市場，滬指８月２８日暴力高開
超過５％，不過亢奮氣氛稍縱即逝，當日滬指全日升幅只有１﹒１％，且無法逆轉股市陰跌行情

　　在１０月中旬，全球避險情緒升溫，內房問題持續發酵，加上外資大行呼籲沽出中國股票，
滬指在連日急跌下終失三千關，外資淨流出不但未止血，流出額甚至還一度逼近全年最高點。其
後股市行情有所收復，結果到本月初，穆迪將中國主權信用評級展望從「穩定」調整為「負面」
，引發市場驚詫，滬指再失三千，並直至全年收市都未能收復三千關。
　
＊外資流出攪亂市場氣氛，內媒建議隱藏數據＊
　
　　值得留意的是，滬深股通全年淨流入４３７億元（人民幣．下同），雖然「聰明錢」仍保持
正向流入，但這已是互聯互通開啟以來淨流入最少的一年，和去年外資淨流入９００億元相比，
按年暴減５１％，而和２０２１年的４３２２億元淨流入相提並論，更是小巫見大巫。
　　全球基金經理對中國這個世界第二大經濟體前景表達了悲觀情緒，英國《金融時報》根據互
聯互通數據計算，今年流入中國股市的外國資金中，已經有近九成選擇離開；美國銀行本月對專
注於亞洲的基金經理人進行的一項調查顯示，大多數基金經理人與１１月相比多減持了中國股票

　　各項干擾中國經濟的因素仍然存在，如果外資持續離場的趨勢延續，則明年的滬深股通有可
能破天荒地錄得淨流出。除了持續給股市打針，中國還有沒有方法阻止聰明錢的無情離去？隱藏
這一高頻數據雖然有點像是在掩耳盜鈴，但說不定有效。
　　官媒《上海證券報》曾於９月引述專家表示，盲目地根據北向交易信息進行投資決策，極易
出現對市場形勢的誤讀誤判。《券商中國》於１０月報道指，市場人士建議北向信息披露「優化
」盤中實時交易信息披露，並一定程度減少盤後披露內容或降低頻率。

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