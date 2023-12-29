

《經濟通通訊社記者楊英傑２９日報道》２０２３年收官，環球多地股市全年報捷，而滬深

股市卻斯人獨憔悴。滬綜指全年跌３﹒７％，不但是連續第二年下跌，更是自２０１８年以來首

次收官未能企穩三千點。深市更慘重，深成指全年跌１３﹒５％，創業板指大跌１９﹒４％。北

交所股票在第四季異軍突起，北證５０指數全年漲１４﹒９％。

Ａ股表現經常被批評與經濟走勢不符，但回顧整個２０２３年，可發現Ａ股走勢和中國樓市

甚至是實體經濟相吻合，年初對疫後復甦充滿希望，年中經濟數據不佳引發市場動搖，當局提振

不力引發外資「走資馬拉松」，滬指終失守三千點心理關口，市場對中國經濟的信心亦接近「破

防」邊緣。



＊復甦藏隱憂，股市起起伏伏＊



在今年初，憧憬中國全面放寬防疫封控，為春節增添暌違三年的消費氣氛，滬綜指在首日開

盤即升近０﹒９％突破三千一，外資持續「掃貨」押注中國經濟復甦，指數逐步上升，滬指更在

春節後開市首日短暫衝破三千三，不過春節買氣不及疫情前，指數回落，亦為復甦不振埋下伏筆

。

中美就間諜氣球的爭端一度打擾市場，不過在事件告段落後股市再度上升，乘著ＡＩ概念爆

發及全面註冊制落地的東風，滬指在２月２０日創下超過２％的升幅，在兩周後當局公布的２月

ＰＭＩ數據強勁，滬指再次衝擊三千三，不過其後公布的進口數據不理想，股市又再捱沽。

經濟增長理想則寬鬆預期消退，經濟不佳則降息降準可期，就是這種矛盾心態，讓上半年的

股市行情起起伏伏。中國公布第一季ＧＤＰ同比增長４﹒５％，本來可為市場增添活力，滬指４

月初搶灘三千三上望三千四，結果未及多日即再碌低，中國當局在５月重提「中特估」，上市央

企帶來一波行情，滬指在５月９日高見３４１８﹒９５點創全年最高點，之後無以為繼隨即暴跌

，兩日後跌至三千一位置。



＊提振資本市場連招發，惟信心無處尋＊



中共中央政治局在７月底舉行的會議上，特別提到要活躍資本市場，提振投資者信心，這一

表述是自２０１３年以來的政治局會議上首次出現，滬綜指當周累計升３﹒４％，是繼２０２２

年１１月之後的最大單周升幅，外資大幅流入。

不過從第二季開始，經濟表現竟然和想像中的報復式增長不同，進口疲軟，出口亦一般，通

脹數字更連連下跌，幾度跌入通縮區間。中國的活躍資本市場措施遠遠不及預期，滬指８月開啟

下行模式，並於８月１１日在權重板塊急跌拖累下全日收挫２％，是自去年１０月以來最大單日

跌幅。

屋漏偏逢連夜雨，當月碧桂園（０２００７）離岸債逾期還息、中融信託產品逾期兌付，引

發市場擔憂中國出現「雷曼時刻」，外資開啟自陸股通以來最長的「走資馬拉松」，滬綜指在８

月２５日跌至３０５３點。內地隨即宣布提振組合拳，包括證券交易印花稅減半徵收、規範股份

８０％，以及放寬Ａ股房企再融資限制等監管馬力全開刺激資本市場，滬指８月２８日暴力高開

超過５％，不過亢奮氣氛稍縱即逝，當日滬指全日升幅只有１﹒１％，且無法逆轉股市陰跌行情

。

在１０月中旬，全球避險情緒升溫，內房問題持續發酵，加上外資大行呼籲沽出中國股票，

滬指在連日急跌下終失三千關，外資淨流出不但未止血，流出額甚至還一度逼近全年最高點。其

後股市行情有所收復，結果到本月初，穆迪將中國主權信用評級展望從「穩定」調整為「負面」

，引發市場驚詫，滬指再失三千，並直至全年收市都未能收復三千關。



＊外資流出攪亂市場氣氛，內媒建議隱藏數據＊



值得留意的是，滬深股通全年淨流入４３７億元（人民幣．下同），雖然「聰明錢」仍保持

正向流入，但這已是互聯互通開啟以來淨流入最少的一年，和去年外資淨流入９００億元相比，

按年暴減５１％，而和２０２１年的４３２２億元淨流入相提並論，更是小巫見大巫。

全球基金經理對中國這個世界第二大經濟體前景表達了悲觀情緒，英國《金融時報》根據互

聯互通數據計算，今年流入中國股市的外國資金中，已經有近九成選擇離開；美國銀行本月對專

注於亞洲的基金經理人進行的一項調查顯示，大多數基金經理人與１１月相比多減持了中國股票

。

各項干擾中國經濟的因素仍然存在，如果外資持續離場的趨勢延續，則明年的滬深股通有可

能破天荒地錄得淨流出。除了持續給股市打針，中國還有沒有方法阻止聰明錢的無情離去？隱藏

這一高頻數據雖然有點像是在掩耳盜鈴，但說不定有效。

官媒《上海證券報》曾於９月引述專家表示，盲目地根據北向交易信息進行投資決策，極易

出現對市場形勢的誤讀誤判。《券商中國》於１０月報道指，市場人士建議北向信息披露「優化

」盤中實時交易信息披露，並一定程度減少盤後披露內容或降低頻率。

