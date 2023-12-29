《經濟通通訊社記者楊英傑２９日報道》Ａ股大盤年線兩連陰，市場信心亟待修復，不過綜

合內地券商分析師意見指，２０２４年市場仍有機會。

申萬宏源策略首席分析師王勝對內媒表示，２０２３年市場呈現出的狀態其實是「冰火兩重

天」。現在市場對未來的預期相對較低，這反倒使得２０２４年容易有超預期的表現，２０２４

年的結構性機會肯定還是會有，市場對於科技的期待、對於未來一些新的走向全球的有競爭力的

中國公司的研究，都會成為市場未來新的熱點。所以市場對２０２４年不應該太悲觀。王勝認為

，明年還有不少活躍資本市場、提升上市公司質量、吸引中長期資金入市的政策值得期待，Ａ股

上市公司質量的持續改善將為市場的中長期表現打下堅實的基礎。

中信建投策略首席分析師陳果認為，２０２４年Ａ股有望呈現小牛市，短期將進入熊牛轉換

期。Ａ股當前隱含風險溢價超過近８年９０％分位，中國股市在人民幣資產配置以及全球主要權

益市場配置中均屬於低位資產。至於北上資金流向，陳果預計在當前體量下未來北向資金流入斜

率或降低，雙向波動或加大；另一方面，隨著全球金融條件改善，北向資金也存在回流機會。

海通證券研究所所長荀玉根認為，隨著穩增長政策持續發力以及庫存周期見底回升，

２０２４年全年經濟有望進一步回暖，預計２０２４年全部Ａ股歸母淨利潤同比增速有望達到

５％－１０％。

信達證券首席策略分析師樊繼拓認為，在ＧＤＰ增速平穩回升、ＰＰＩ同比轉正的中性假設

下，預計２０２４年全部Ａ股（非金融）淨利潤累計同比轉正是大概率事件。

