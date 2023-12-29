【ＦＯＣＵＳ】２０２３年即將收爐，林林總總數據、業績「回顧」之外，一大關鍵指標又

到檢視時－－人口。美國人口普查局周四（２８日）公布，料２０２３年全球新增人口７５００

萬，其中美國新增１７０萬，但更大的焦點無疑是中國國統局將於下月揭盅的年度人口數據。



＊全年新生兒或跌穿８００萬＊



從２０１６年「全局性、長期性、戰略性問題」，到今年「關係中華民族偉大復興的大事」

，最高層對人口問題的重視一以貫之，卻擋不住出生率節節放緩的大勢。繼去年錄０﹒６７７％

歷史新低後

，今年再刷新紀錄幾無懸念。

百度「城市數據」及「母嬰產業觀察」初步統計顯示，２０２３年新生兒料約７８８萬，相

當於較２０１７年的１７２３萬腰斬，為繼２０２２年跌穿千萬大關（９５８萬人）後，再跌穿

８００萬關口。以此計，繼去年錄６０年代以來首次人口負增長（－８５萬人）後，２０２３年

人口負增長或直逼３００萬，相當於一個韶關市的常住人口。

聯合國７月發布的《２０２２年世界人口展望修訂版》則預計，到２０５０年，中國人口將

降至１３﹒１７億人，已榮登「人口第一大國」的印度，將續增至１６﹒６８億人。英國智庫

ＣＥＢＲ（經濟與商業研究中心）甚至大膽預言，根據人口估算，印度經濟料將在２０８０年後

超過中國和美國。



＊人形機器人後年整機量產＊



中國出生率、總人口下行趨勢難逆，但在人口高質量發展基調下，數量型人口紅利將轉型為

質量型人口紅利，人力資源型優勢將轉化為人力資本型優勢。有學者就指，如果中國能通過刺激

高端製造業，以及提供更多被動收入來成功升級經濟，那麼人口數量將不那麼重要。

為應對１５至６４歲勞動力人口到２０５０年恐至少縮水五分一，工信部上月提出，

２０２５年初步建立人形機器人創新體系，實現整機量產，並示範應用於特種、製造、民生服務

場景。國際機器人聯合會（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ ｏｆ

Ｒｏｂｏｔｉｃｓ）就指，去年全球安裝的工業機器人有半數在中國；除了工業機器人，中國去

年還生產了逾６００萬台服務機器人，用於搬運、送餐、清潔等。

對中國來說，借鑑北歐、日韓等國，由政府提供支持、獎勵，提高生育率或為時已晚，因此

，選擇以創新提高平均勞動生產率來促進經濟擴張，同時通過提高國民可支配收入佔ＧＤＰ比重

來重振內需，或是未來政策思路。



＊新加坡元旦加消費稅抽水＊



敲響人口警鐘的遠不止於中國，據歐盟１０月發布的報告，歐盟人口（約４﹒４８億）料在

２０２６年左右達到峰值，之後逐步下降，預計到２１００年，將失去５７４０萬勞動適齡人口

。出生率全球包尾的韓國則預計，總生育率到２０２５年料從去年的０﹒７８進一步降至

０﹒６５。

俄羅斯總統普京１０月亦稱，必須繼承並復興（擁有四五個甚至更多孩子）優秀傳統，大家

庭必須成為常態、成為所有俄羅斯人民的生活方式。就連北韓領袖金正恩，本月亦呼籲防止出生

率下降，並將此稱為每個人的家務事。

在生育率去年錄新低的新加坡，下周一（１日）將再上調消費稅至９％，為今年元旦上調至

８％後第二階段上調，以應對老齡化人口激增和醫療費用上漲。政府預計，到２０３０年，當地

６５歲及以上人口佔比將達四分一。

