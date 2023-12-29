疫情下連跌三年的港股，今年神仙亦難救，臨近年尾內地對遊戲監管突重臨再踩多腳，破天

荒連跌四年；Ａ股亦好不到哪裏去，滬指曾失守２９００關，收爐仍難返３０００大關；人民幣

在岸價則曾挫至７﹒３５；掙扎求存的本港及內地樓市，更不知底在何處……



＊港股破天荒連跌四年，券商接連倒＊



恒指今年自１９７８１點起步，１月２７日一度高見２２７００點，惟此後拾級而下，於

１１月１２日更低見１５９７２點，全年計最終仍跌１３﹒８％收報１７０４７點；恒生科技指

數收報３７６４點，全年計跌３６４點或８﹒８３％。行情慘淡下，港股首１１個月日均成交僅

１０５６億元，按年下跌逾一成半，年內據報有至少３０家本地券商倒閉，被業界稱為史上最嚴

峻。

過去兩三年，中央對互聯網巨頭加大監管，ＡＴＭＪ四巨頭阿里（０９９８８）、騰訊

（００７００）、美團（０３６９０）、京東（０９６１８）全年分別跌１１％、６％、５３％

、４９％。年底國家新聞出版署突然公布《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，提到網路

遊戲不得設定每日登入、首次預付、連續儲值等誘導性獎勵，而遊戲必要的技術設備、服務器和

存儲設備必在中國境內，拖累網易（０９９９９）於消息公布當日一度狂瀉近三成。



＊３０００點保衛戰再響，全年跌３﹒７％＊



Ａ股慘情亦不遑多讓，滬綜指不但是連續第二年下跌，更是自２０１８年以來首次收官未能

企穩３０００點，最後一個交易日收報２９７４﹒９３點，全年跌３﹒７％；深市更慘重，深成

指全年跌１３﹒５％，創業板指大跌１９﹒４％。唯一的安慰是異軍突起的北交所股票，北證

５０指數全年漲１４﹒９％。

回望全年，年初憧憬中國全面放寬防疫封控，滬綜指在春節後首日開盤即升近０﹒９％突破

３１００點關口，外資持續「掃貨」押注中國經濟復甦，指數逐步上升，５月９日一度觸及

３４１８點，不過之後無以為繼開啟暴跌模式，兩日後重返３１００點位置。

儘管７月中央政治局會議明確提出「要活躍資本市場，提振投資人信心」，其後祭出調降印

花稅、匯金增持四大行等多項措施，惟１０月中旬起，全球避險情緒升溫，內房問題持續發酵，

加上外資大行呼籲沽出中國股票，滬指在連日急跌下終失３０００關，１０月２０日第５２次打

響「３０００點保衛戰」，１２月２１日更一度失守２９００點整數關口，低見２８８２點。

Ａ股全年高開低走，外資被指是罪魁禍首之一，滬深股通全年僅淨流入４９７億元人民幣，

為互聯互通開啟以來最少，不單較去年的９００億元按年暴減４５％，跟２０２１年的４３２２

億元淨流入相比更是望塵莫及。



＊知名內房連環爆雷，買家失信心＊



如果說２０２１年是內房行業啟動連環爆雷的曝險之年，那麼２０２３年可以說是內房危機

二度發酵前景愈發悲觀的危急之年。從恒大（０３３３３）７月披露截至２０２２年底淨資產－

５９９１億元，到碧桂園（０２００７）８月承認遭遇財困，再到披著央企金身的遠洋集團

（０３３７７）９月暫停所有境外債務償付，面對滿目瘡痍的房企現狀，當局看似「輕描淡寫」

，但實際上頻頻出招撲火，搶救瀕臨崩潰的樓市，希望在避免直接注資的情況下化解危機。

１１月１７日，人民銀行、金融監管總局、中證監聯合召開金融機構座談會，提出一視同仁

滿足不同所有制房地產企業合理融資需求；甚至傳聞當局正起草５０間內房白名單，讓金融機構

為上榜房企提供無抵押貸款等，一度刺激內房股爆升。

儘管政策鬆綁不斷，國家統計局數據顯示，首１１月份，商品房銷售額１０﹒５萬億元，按

年降５﹒２％，且遠低於２０２１年同期的逾１６萬億元。購房者對一手住宅失去信心，很大程

度上和民營房企骨牌式債務爆雷引發的爛尾風險有關。此外，中指研究院發表１１月居民置業意

願調研報告指，居民對未來房價下跌預期佔比３４％，處相對高位水平；而上漲預期佔比僅

１１％，處於歷史第二低位。



＊港樓全年跌逾５％，新盤鬥平搶客＊



內地樓市不濟，港樓亦難獨善其身，承接樓價於去年下瀉１５％，差餉物業估價署最新數據

顯示，１１月本港私宅售價指數下跌１﹒９９％，首１１個月私宅售價指數共跌５﹒５９％，重

返逾６年半前水平。以中原ＣＣＬ計，全年則跌５﹒２％。

《施政報告》前夕，政府一改口風稱會務實不斷檢視市況，最終１３年來首「減辣」，放寬

禁售期及稅率。其中，將額外印花稅（ＳＳＤ）適用年期由３年縮短至２年；買家印花稅

（ＢＳＤ）和新住宅從價印花稅（ＮＲＳＤ）稅率減半至７﹒５％；外來人才置業印花稅亦由「

先徵後退」改為「先免後徵」。不過，「減辣」未能推升樓價，新盤大減價更直接拖累二手樓價

。

今年矚目「平爆價」新盤均涉及長實（０１１１３）。繼３月長實、新地（０００１６）合

作的屯門「飛揚」第二期首批折實平均呎價１２５０９元，較項目第一期首批折讓近１７％，８

月長實油塘「親海駅ＩＩ」首批折實平均呎價１４９９７元，為過去７年市區最平新盤項目，最

終首輪銷售收逾３﹒８萬票，膺本港歷來收票最多新盤「票王」，首輪銷售６２６伙全數即日沽

清。

樓市前景撲朔迷離，買家傾向持幣觀望，截至１１月底，地產代理人數８連跌穿４萬關口，

甚至本港兩大代理行中原、美聯上演「六國大封相」。１１月中，競委會控告美聯集團

（０１２００）及旗下地產代理商美聯物業及香港置業，與５名美聯高層涉違反《競爭條例》下

的「第一行為守則」，惟涉事者中原未有被提告，競委會解釋，中原申請《寬待政策》，指其較

快合作及提供很多資料與協助。



＊人幣波幅逾６千點，全年貶１﹒６７％＊



相比中港樓價預期一路向下，人民幣匯率今年可謂跌宕起伏，在岸兌美元即期匯率

（ＣＮＹ）高低波幅達６６００點，１月高見６﹒６９，９月低見７﹒３５；全年計，人民幣兌

美元中間價收爐於７﹒０８２７，按年貶１﹒６７％，較去年９﹒５％的跌幅大幅收窄。

回顧全年，受到春節消費及中國重新開放的提振，人民幣即期匯率今年１月即來個「開門紅

」，全月升值２﹒８８％，創２０１８年１月以來五年最大月度升幅。但隨後受美聯儲局連續加

息影響，美聯儲激進加息之下，美元指數３月高見１０７﹒３５，加上中國經濟復甦步伐未如市

場預期、地緣政治局勢緊張等，即期匯率和中間價在５月中先後「穿７」。

７月２０日，人民銀行宣布即日起將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從

１﹒２５上調至１﹒５９；９月１日，再宣布自當月１５日起下調金融機構外匯存款準備金率２

個百分點，即由６％下調至４％；９月１１日，全國外匯市場自律機制專題會議要求匯市機構「

自覺維護市場穩定」，到１１月，即期匯率結束連續三個月跌勢。隨著人民幣匯率超調風險漸減

，人行貨幣政策委員會四季度例會報告刪除「堅決對擾亂市場秩序行為進行處置」，僅保留「堅

決對市場順周期行為進行糾偏，堅決防範匯率超調風險」。



＊港ＩＰＯ集資額沙士後新低，遜印度＊



２０２３年全球ＩＰＯ活動持續放緩，而港股整體表現跑輸全球下，企業在港上市氣氛尤其

淡靜，預計香港新股集資額將創２００３年沙士後新低。據港交所（００３８８）數據，截至今

年１２月１５日，共有６４家新上市企業，集資金額達４０９億元。今年亦缺乏大型新股上市，

「集資王」要數到４月底掛牌的內地白酒股珍酒李渡（０６９７９），但集資額也只有５３億元

，而去年「集資王」中國中免（０１８８０）集資額則高達１８４億元。

德勤預料，全年在港ＩＰＯ的股份數目將為６５家，合共集資約４５８億元，相較去年的

８４隻新股、集資９９６億元，按年分別減少２３％及５４％，按集資額計今年港交所排名全球

第六，被印度證交所超越。

儘管ＩＰＯ市場陷入低迷，聯交所今年也積極就上市相關監管和程序進行調整，包括在《主

板上市規則》增設第１８Ｃ章《特專科技公司》，以吸納缺乏利潤但具有增長潛力的五類特專科

技企業上市。此外，電子化ＩＰＯ結算平台ＦＩＮＩ於１１月底啟用，將新股由定價至股份開始

交易的時間由５個營業日縮短至２個營業日。聯交所早前亦就ＧＥＭ改革進行諮詢，提出的建議

包括實施新的「簡化轉板機制」讓合資格的ＧＥＭ發行人轉往主板上市等。



撰文：經濟通新聞部 整理：俞瑾、李崇偉

