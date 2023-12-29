《經濟通通訊社２９日專訊》中國外滙交易中心（ＣＦＥＴＳ）公告，為進一步增強

ＣＦＥＴＳ人民幣滙率指數貨幣籃子代表性，調整ＣＦＥＴＳ人民幣滙率指數貨幣籃子的權重，

以及國際清算銀行（ＢＩＳ）貨幣籃子人民幣滙率指數的貨幣籃子和權重，主要幣種權重均遭下

調。新版指數自明年１月１日起生效。

公告顯示，ＣＦＥＴＳ人民幣滙率指數的貨幣籃子權重是採用考慮轉口貿易因素的貿易權重

法計算而得，現版指數採用的是２０２１年度貿易數據。為進一步增強指數代表性，新版指數採

用２０２２年度貿易數據作為權重進行調整。經歷史回溯試算，新版和現版ＣＦＥＴＳ人民幣滙

率指數運行趨勢基本吻合。

此次調整後，ＣＦＥＴＳ貨幣籃子中美元權重由０﹒１９８３１１３下調至０﹒１９４６０

，歐羅權重從０﹒１８２０５３２下調至０﹒１８０７９，日圓權重從０﹒０９７５５５７下調

至０﹒０８９６３。

新版ＢＩＳ貨幣籃子人民幣滙率指數的貨幣籃子總數為４３種，與現版相比，貨幣籃子中減

少了克羅地亞庫納，新增了波黑馬克、摩洛哥迪拉姆、馬其頓第納爾、塞爾維亞第納爾。

（ｓｌ）

