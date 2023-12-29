《經濟通通訊社２９日專訊》上交所近日發布《關於暫免收取部分２０２４年度費用的通知

》，上交所及下屬子公司通過暫免收費、下調標準、增加優惠等方式，積極履行減收降費主體責

任。據內媒初步測算，此次降費預計將向市場讓利約６億元人民幣。

此次上交所擬免收滬市上市公司上市費、減免交易單元使用費、繼續免收部分債券交易經手

費；下屬上證所信息網絡有限公司擬免收上證ｅ服務收費、上證ｅ投票收費、ＣＡ證書服務費、

上證雲路演服務費、上證鏈服務費、新股及可轉債發行搖號抽簽費；下屬上交所技術有限責任公

司和上海上證數據服務有限責任公司擬延續數據中心機櫃降費政策的同時額外增加機櫃、辦公配

套等產品的優惠等。

與此同時，深交所亦發布《關於減免２０２４年度相關費用的通知》，免收深市上市公司和

基金的上市費，免收基金、債券（不含可轉債）及資產支持證券的交易單元流量費；深交所下屬

的深圳證券通信有限公司和深圳證券信息有限公司將分別減免深市交易通信網關軟件服務費、廣

域網線路接入服務費以及股東大會網絡投票服務費。內媒預計，深交所２０２４年整體降費金額

將超過３﹒２億元人民幣，降費力度持續加大。（ｓｌ）

