《經濟通通訊社２９日專訊》國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解讀２０２３年前

三季中國國際收支狀況，指２０２３年前三季中國國際收支保持基本平衡。在跨境投資活動方面

，前三季證券投資淨流出同比收窄６２％，其中非居民對中國債券投資自９月起轉為淨流入。隨

著內外部經濟金融環境的逐步改善，中國跨境資本流動的穩定性將進一步增強。



＊股權性質來華直接投資淨流入３８７億美元＊



王春英表示，前三季，跨境投資活動有序開展。期內中國金融帳戶項下來華直接投資淨流入

１５５億美元，其中包含資本金和利潤再投資的股權性質來華直接投資淨流入３８７億美元。近

期，隨著直接投資利潤分配季節性因素消退、關聯企業債務資金淨流出放緩，來華直接投資淨流

入總體向好。中國在超大規模市場、完整產業體系等方面的優勢持續存在，高水平制度型開放有

序推進，未來將繼續吸引外資流入。隨著內外部經濟金融環境的逐步改善，中國跨境資本流動的

穩定性將進一步增強。

此外，前三季，經常帳戶順差繼續保持在合理均衡區間。期內中國經常帳戶順差２０９０億

美元，與同期國內生產總值（ＧＤＰ）之比為１﹒６％，處於合理均衡區間。其中，國際收支口

徑的貨物貿易順差累計４５４４億美元，為歷史同期次高值；貨物貿易出口、進口規模分別為

２３３６４億美元和１８８２０億美元，均為歷史同期較高水平。服務貿易穩步恢複，跨境旅行

及相關支出有序增加。前三季，服務貿易逆差累計１６８４億美元，主要是旅行逆差１３０３億

美元，同比增長６９％。初次收入逆差８７７億美元，同比收窄４６％，主要是中國對外各類投

資收益同比增長４２％。（ｓｌ）

