  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/12/2023 17:44

《中國監管》外匯局：前三季證券投資淨流出同比收窄６２％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解讀２０２３年前
三季中國國際收支狀況，指２０２３年前三季中國國際收支保持基本平衡。在跨境投資活動方面
，前三季證券投資淨流出同比收窄６２％，其中非居民對中國債券投資自９月起轉為淨流入。隨
著內外部經濟金融環境的逐步改善，中國跨境資本流動的穩定性將進一步增強。
　
＊股權性質來華直接投資淨流入３８７億美元＊
　
　　王春英表示，前三季，跨境投資活動有序開展。期內中國金融帳戶項下來華直接投資淨流入
１５５億美元，其中包含資本金和利潤再投資的股權性質來華直接投資淨流入３８７億美元。近
期，隨著直接投資利潤分配季節性因素消退、關聯企業債務資金淨流出放緩，來華直接投資淨流
入總體向好。中國在超大規模市場、完整產業體系等方面的優勢持續存在，高水平制度型開放有
序推進，未來將繼續吸引外資流入。隨著內外部經濟金融環境的逐步改善，中國跨境資本流動的
穩定性將進一步增強。
　　此外，前三季，經常帳戶順差繼續保持在合理均衡區間。期內中國經常帳戶順差２０９０億
美元，與同期國內生產總值（ＧＤＰ）之比為１﹒６％，處於合理均衡區間。其中，國際收支口
徑的貨物貿易順差累計４５４４億美元，為歷史同期次高值；貨物貿易出口、進口規模分別為
２３３６４億美元和１８８２０億美元，均為歷史同期較高水平。服務貿易穩步恢複，跨境旅行
及相關支出有序增加。前三季，服務貿易逆差累計１６８４億美元，主要是旅行逆差１３０３億
美元，同比增長６９％。初次收入逆差８７７億美元，同比收窄４６％，主要是中國對外各類投
資收益同比增長４２％。（ｓｌ）

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰29/12/2023 17:44  《中國監管》外匯局：前三季中國經常帳戶順差２０９０億美元

其他AH股新聞
More

29/12/2023 18:04  【聚焦人幣】ＣＦＥＴＳ調整指數貨幣籃子權重，美元日圓權重降

29/12/2023 17:56  【提振Ａ股】滬深交易所明年減收多項費用，料整體讓利超９億

29/12/2023 17:45  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金