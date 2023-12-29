《經濟通通訊社２９日專訊》國家外匯管理局公布２０２３年第三季及前三季中國國際收支

平衡表。２０２３年第三季，中國經常帳戶順差４５４２億元人民幣，資本和金融帳戶逆差

４５１９億元人民幣。

２０２３年前三季，中國經常帳戶順差１４６２８億元人民幣，資本和金融帳戶逆差

１３２７６億元人民幣。

按美元計值，２０２３年第三季，中國經常帳戶順差６２８億美元，其中，貨物貿易順差

１６１１億美元，服務貿易逆差６６２億美元，初次收入逆差３４４億美元，二次收入順差２３

億美元。資本和金融帳戶逆差６２３億美元，其中，資本帳戶逆差１億美元，非儲備性質的金融

賬戶逆差１００４億美元，儲備資產減少３８２億美元。

按美元計值，２０２３年前三季，中國經常帳戶順差２０９０億美元，其中，貨物貿易順差

４５４４億美元，服務貿易逆差１６８４億美元，初次收入逆差８７７億美元，二次收入順差

１０８億美元。資本和金融帳戶逆差１８９０億美元，其中，資本帳戶逆差２億美元，非儲備性

質的金融帳戶逆差１８５３億美元，儲備資產增加３５億美元。

按ＳＤＲ計值，２０２３年第三季，中國經常帳戶順差４７０億ＳＤＲ，資本和金融帳戶逆

差４６８億ＳＤＲ。

按ＳＤＲ計值，２０２３年前三季，中國經常帳戶順差１５６１億ＳＤＲ，資本和金融帳戶

逆差１４１４億ＳＤＲ。（ｓｌ）

