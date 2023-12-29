《經濟通通訊社２９日專訊》國家外匯管理局公布２０２３年９月末中國國際投資頭寸表。

２０２３年９月末，中國對外金融資產９３０４６億美元，對外負債６４４８１億美元，對外淨

資產２８５６５億美元。

在對外金融資產中，直接投資資產２８７８９億美元，證券投資資產１０７５９億美元，金

融衍生工具資產２２５億美元，其他投資資產２０１８９億美元，儲備資產３３０８５億美元，

分別佔對外金融資產的３１％、１２％、０﹒２％、２２％和３６％；在對外負債中，直接投資

負債３３４５０億美元，證券投資負債１６７３６億美元，金融衍生工具負債２１６億美元，其

他投資負債１４０７８億美元，分別佔對外負債的５２％、２６％、０﹒３％和２２％。

按ＳＤＲ計值，２０２３年９月末，中國對外金融資產７０７５８億ＳＤＲ，對外負債

４９０３６億ＳＤＲ，對外淨資產２１７２３億ＳＤＲ。



＊對外淨資產增長２﹒９％，儲備資產規模續列全球首位＊



國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，２０２３年９月末，中國國際投資頭寸狀

況保持穩健，儲備資產規模繼續位列全球第一。其中，對外淨資產規模較２０２３年６月末增長

２﹒９％，保持穩定增長。對外資產和負債結構持續優化。對外資產中，儲備資產規模繼續位列

全球首位；非儲備資產規模佔比較２０２３年６月末略有上升。對外負債中，超５０％為來華直

接投資，佔比較２０２３年６月末有所上升，顯示中國對境外長期資本保持吸引力。（ｓｌ）







