《經濟通通訊社２９日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，出資
１﹒２億元人民幣，投資大唐科創公司註冊資本的１２％，將以內部資金支付。
該集團指，大唐科創公司的註冊資本為１０億元人民幣，經營與新能源及能源清潔高效轉化
有關的技術研發、轉讓、諮詢、服務及相關產品銷售、氫能新興能源技術研發、碳減排及碳轉化
利用技術研發等。該集團指，投資可加快推動產業鏈和創新鏈深度融合發展，促進高水平科技創
新成果轉化與孵化，培育戰略新興產業和未來產業。（ｗｈ）
29/12/2023 07:53
《國企紅籌》大唐發電（９９１）１﹒２億人幣投資大唐科創１２％
《經濟通通訊社２９日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，出資
１﹒２億元人民幣，投資大唐科創公司註冊資本的１２％，將以內部資金支付。
該集團指，大唐科創公司的註冊資本為１０億元人民幣，經營與新能源及能源清潔高效轉化
有關的技術研發、轉讓、諮詢、服務及相關產品銷售、氫能新興能源技術研發、碳減排及碳轉化
利用技術研發等。該集團指，投資可加快推動產業鏈和創新鏈深度融合發展，促進高水平科技創
新成果轉化與孵化，培育戰略新興產業和未來產業。（ｗｈ）
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