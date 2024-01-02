《經濟通通訊社２日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，在去年度
，礦山產金６７噸，同比增長２０％，礦山產銅１０１萬噸，同比增長１１％，礦山產鋅
４６﹒７萬噸，升３％，礦山產銀４１２噸，升４％。礦山產鐵精礦２４５萬噸，跌２７％。
該集團指，冶煉產銅７２萬噸，升４％，冶煉生產鋅錠３３萬噸，升５％，冶煉副產銀
６３５噸，跌９％。（ｗｈ）
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02/01/2024 08:34
《國企紅籌》紫金礦業（２８９９）去年礦山產金６７噸，升２０％
《經濟通通訊社２日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，在去年度
，礦山產金６７噸，同比增長２０％，礦山產銅１０１萬噸，同比增長１１％，礦山產鋅
４６﹒７萬噸，升３％，礦山產銀４１２噸，升４％。礦山產鐵精礦２４５萬噸，跌２７％。
該集團指，冶煉產銅７２萬噸，升４％，冶煉生產鋅錠３３萬噸，升５％，冶煉副產銀
６３５噸，跌９％。（ｗｈ）
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