《經濟通通訊社２日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，以約

３﹒５億元出售所持有淮南洛河發電１００％股權予洛能發電，預計影響公司合併口徑淨利潤增

加約２億元。

該集團指，交易通過北京產權交易所掛牌，而洛河公司從事發電業務、輸電業務、供電等業

務，去年首９個月虧損５５００萬元，去年９月底淨資產２億元。該集團指，出售以減輕經營負

擔。（ｗｈ）

