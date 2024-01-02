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AH股新聞

02/01/2024 08:00

《國企紅籌》大唐發電（９９１）近４億人幣售洛電，料賺２億人幣

　　《經濟通通訊社２日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，以約
３﹒５億元出售所持有淮南洛河發電１００％股權予洛能發電，預計影響公司合併口徑淨利潤增
加約２億元。
　　該集團指，交易通過北京產權交易所掛牌，而洛河公司從事發電業務、輸電業務、供電等業
務，去年首９個月虧損５５００萬元，去年９月底淨資產２億元。該集團指，出售以減輕經營負
擔。（ｗｈ）

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