《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國家主席習近平在新年前夕發表賀詞，向大

家致以新年的祝福。習近平強調，要繼續支持香港、澳門發揮自身優勢，在更好融入國家發展大

局中保持長期繁榮穩定。祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光

。



＊對企業經營壓力，群眾就業生活遇困難牽掛在心＊



習近平表示總結２０２３年中國的發展，指國家經歷了風雨洗禮，取得了沉甸甸的收獲。疫

情防控平穩轉段，中國經濟持續回升向好，高質量發展紮實推進。創新動力、發展活力勃發奔湧

。中國經濟在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨。

他表示，前行路上，有風有雨是常態。一些企業面臨經營壓力，一些群眾就業、生活遇到困

難，一些地方發生洪澇、台風、地震等自然災害，他都牽掛在心。大家守望相助，直面挑戰、攻

堅克難，他深受感動。



＊鞏固和增強經濟回升向好態勢，實現經濟行穩致遠＊



習近平說，２０２４年是新中國成立７５周年。要加快構建新發展格局，推動高質量發展，

統籌好發展和安全。要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，鞏固和增強經濟回升向好態勢，實

現經濟行穩致遠。要全面深化改革開放，進一步提振發展信心，增強經濟活力，以更大力度辦教

育、興科技、育人才。

習近平表示，過去一年，中國擔當大國責任，和平發展始終是主旋律，合作共贏始終是硬道

理。他說，中國的目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是讓老百姓過上更好的日子。 當前世界

上還有一些地方處在戰火硝煙之中。中國人民願同國際社會一道，推動構建人類命運共同體，建

設更加美好的世界。

