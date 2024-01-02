《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國務院總理李強１２月２９日主持召開國務

院常務會議，研究深入推進以人為本的新型城鎮化有關舉措，把農業轉移人口市民化擺在突出位

置，進一步深化戶籍制度改革，加強教育、醫療、養老、住房等領域投入，推動未落戶常住人口

均等享有基本公共服務。要聚焦群眾急難愁盼問題，著力補齊城市基礎設施和管理服務等短板，

提高經濟和人口承載能力，使城市更健康、更安全、更宜居。

會議決定核准廣東太平嶺、浙江金七門核電項目，會議強調，要進一步加大核電產業創新發

展支持力度，全面提升核電裝備及相關產業競爭力。



＊《統計法（修正草案）》將提請全國人大常委會審議＊



會議決定將《中華人民共和國統計法（修正草案）》提請全國人大常委會審議，審議通過《

中華人民共和國檔案法實施條例（草案）》和《國務院關於經營者集中申報標準的規定（修訂草

案）》。

會議強調，中央經濟工作會議對明年經濟工作作了全面部署，各地區各部門要切實增強工作

責任感和緊迫感，以時不我待、只爭朝夕的精神狀態，深入細致謀劃抓落實的具體工作方案，集

中精力抓好黨中央決策部署的貫徹落實，確保明年各項工作開好局、起好步。

