《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國務院總理李強１２月２９日主持召開國務
院常務會議，研究深入推進以人為本的新型城鎮化有關舉措，把農業轉移人口市民化擺在突出位
置，進一步深化戶籍制度改革，加強教育、醫療、養老、住房等領域投入，推動未落戶常住人口
均等享有基本公共服務。要聚焦群眾急難愁盼問題，著力補齊城市基礎設施和管理服務等短板，
提高經濟和人口承載能力，使城市更健康、更安全、更宜居。
會議決定核准廣東太平嶺、浙江金七門核電項目，會議強調，要進一步加大核電產業創新發
展支持力度，全面提升核電裝備及相關產業競爭力。
＊《統計法（修正草案）》將提請全國人大常委會審議＊
會議決定將《中華人民共和國統計法（修正草案）》提請全國人大常委會審議，審議通過《
中華人民共和國檔案法實施條例（草案）》和《國務院關於經營者集中申報標準的規定（修訂草
案）》。
會議強調，中央經濟工作會議對明年經濟工作作了全面部署，各地區各部門要切實增強工作
責任感和緊迫感，以時不我待、只爭朝夕的精神狀態，深入細致謀劃抓落實的具體工作方案，集
中精力抓好黨中央決策部署的貫徹落實，確保明年各項工作開好局、起好步。
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