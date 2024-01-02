《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》近日，國家網信辦指導北京市、上海市網信

辦，就花椒直播、天天吉曆ＡＰＰ、超級手電筒ＡＰＰ、大姨媽ＡＰＰ等網站平台破壞網絡生態

問題，依法約談上述網站平台負責人，責令限期整改、從嚴處理責任人，整改期間採取自行暫停

新用戶註冊、暫停問題版塊信息更新等處置措施。



＊花椒直播存在衣著暴露等問題，天天吉曆宣揚封建迷信＊



經查，花椒直播「跳舞」版塊多名主播在直播中存在衣著暴露、行為挑逗等問題，平台未有

效履行主體責任，未採取防範和抵制措施，在重點環節呈現上述不良信息，違反《網絡安全法》

《網絡信息內容生態治理規定》相關規定。北京市網信辦約談花椒直播負責人，責令其整改７日

，整改期間自行暫停「跳舞」版塊信息更新，全面排查清理低俗不良信息，依法依約處置帳號，

從嚴處理相關責任人。

大姨媽ＡＰＰ首屏「她說」版塊多名用戶發布色情網站鏈接等違法違規信息和低俗不良信息

，平台未有效履行主體責任，對用戶發布的違法違規信息未停止傳輸、採取消除等處置措施，違

反《網絡安全法》《網絡信息內容生態治理規定》相關規定。北京市網信辦約談大姨媽ＡＰＰ負

責人，責令其整改３０日，整改期間自行暫停新用戶註冊功能，從嚴處理相關責任人。

超級手電筒ＡＰＰ在首頁首屏「娛樂頭條」版塊推薦大量娛樂明星隱私八卦等不良信息，炒

作緋聞、醜聞、劣跡，平台未有效履行主體責任，未採取防範和抵制措施，在重點環節呈現上述

不良信息，違反相關規定。北京市網信辦約談超級手電筒ＡＰＰ負責人，責令其整改３０日，整

改期間自行暫停「娛樂頭條」版塊信息更新，從嚴處理相關責任人。

天天吉曆ＡＰＰ「運勢測算」等多個版塊提供有償算命、占卜服務，宣揚封建迷信，平台未

有效履行主體責任，對上述違法違規信息未採取停止傳輸、消除等處置措施，違反《網絡安全法

》《網絡信息內容生態治理規定》相關規定。上海市網信辦約談天天吉曆ＡＰＰ負責人，責令其

全面下線封建迷信違規版塊，在穩妥處置用戶退款後限期自行關閉。

