《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國家金融監督管理總局１２月２９日正式發

布《銀行保險機構操作風險管理辦法》，並明確新規將自２０２４年７月１日起施行。國家金融

監督管理總局有關司局負責人在答記者問時表示，修訂後的《辦法》與原銀保監會對操作風險管

理的相關要求前後銜接，與剛剛發布的《商業銀行資本管理辦法》相互配套。進一步明確銀行保

險機構操作風險識別評估、管理控制和工具等要求，完善銀行保險機構操作風險治理框架，更加

適應當前防控操作風險的形勢。



＊區分銀行機構和保險機構，適用差異化監管要求＊



《辦法》整合原有銀行機構和保險機構的操作風險監管規則，明確統一適用於銀行保險機構

的基本要求。同時，《辦法》區分銀行機構和保險機構、規模較大和規模較小的機構，分別適用

差異化的監管要求：規定保險公司不適用風險計量、計提資本等方面要求；給予規模較大的保險

機構在實施操作風險管理架構和職責、風險管理基本要求方面一年過渡期；明確保險集團（控股

）公司、再保險公司等參照執行；鼓勵規模較大的機構提升運營韌性；明確規模較小的機構一級

分行（省級分公司）的第二道防線部門可豁免設立操作風險管理專崗或專人，並給予其在實施操

作風險管理架構和職責、風險管理基本要求方面兩年過渡期。

《辦法》對應當承擔法律責任的銀行保險機構操作風險情形有所調整，例如刪去「操作風險

事件造成重大損失或者其他嚴重後果，因不可抗力導致的除外」一條。金融監管總局及其派出機

構處罰上限由十萬元人民幣提高至二十萬元人民幣。

監管規則的適用範圍也有所擴大。除了中國境內設立的外國銀行分行、保險集團（控股）公

司、再保險公司、金融資產管理公司以及貨幣經紀公司，金融資產投資公司、信托公司、金融租

賃公司、財務公司、消費金融公司、汽車金融公司、理財公司、保險資產管理公司、金融控股公

司等均參照《辦法》執行。

