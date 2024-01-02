《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》移動支付的迅速發展，對人民幣現金支付產

生了明顯的替代效應，商戶拒收現金現象時有發生。人民銀行發布行政處罰情況顯示，１１月底

，人民銀行北京市分行完成２宗現金拒收案件的行政處罰程序：一是對中國人壽財產保險股份有

限公司北京市懷柔支公司予以警告並罰款１９萬元（人民幣．下同）；二是對北京達世行世紀汽

車銷售有限公司予以警告並罰款５萬元。此外，兩家公司的直接責任人給予警告，並各處罰款１

萬元。

２０２３年１０月，人民銀行組織開展為期半年的拒收現金專項整治工作，人民銀行北京市

分行副行長曾志誠介紹，人民銀行北京市分行先後對２０家拒收現金違法主體給予了５萬元到

５０萬元不等的經濟處罰，累計罰款３０４萬元，處罰數量和金額均居全國首位。被處罰單位涉

及旅遊景區、交通出行、衛生醫療、停車場、購物、餐飲、娛樂等多個行業場景。

人民銀行貨幣金銀局局長羅銳指出，以互聯網和智能手機為載體的移動支付迅速發展，對現

金支付產生了明顯的替代效應。儘管如此，中國經濟社會發展對現金的需求依然較旺盛。

２０２３年１１月末，中國流通中現金（Ｍ０）餘額為１１﹒０２萬億元（佔Ｍ２的比重為

３﹒８％），繼續保持上升勢頭，同比增長１０﹒５％。

