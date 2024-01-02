《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海市跨境貿易高水平開放實施細則出爐。

國家外匯管理局上海市分局近期發布《關於開展跨境貿易投資高水平開放試點的通知（徵求意見

稿）》，向社會公開徵求意見。

通知主要提出八項試點的政策舉措，其中，經常項目政策措施５項，包括便利經常項目外匯

資金收付、支持銀行優化新型國際貿易結算、擴大貿易收支軋差淨額結算範圍、貨物貿易超期限

等特殊退匯免於登記、優化服務貿易項下代墊或分攤業務管理等。

資本項目政策措施有３項，包括外商投資企業境內再投資免登記、融資租賃母子公司共享外

債額度，以及外債、境外上市等資本項目外匯登記由銀行直接辦理等。

通知顯示，為盡快推動試點政策落地，切實服務實體經濟高質量發展，此次徵求意見的時間

為１５日，反饋截止日期為２０２４年１月１０日。

去年１２月１５日，國家外匯管理局發布通知，將跨境貿易投資高水平開放試點地區擴大至

上海市、江蘇省、廣東省（含深圳市）、北京市、浙江省（含寧波市）、海南省全域等地區，複

製推廣前期試點效果良好的外匯便利化政策措施。

