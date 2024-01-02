《經濟通通訊社２日專訊》羅兵咸永道預料，２０２４年有８０家企業於香港上市，全年集

資總額將超過１０００億港元。香港ＩＰＯ市場有望在２０２４年重新躋身全球首三大籌資市場

之列。

羅兵咸永道表示，在利空減少及企業發展集資需求龐大的支持下將有利於資本市場回穩，加

上加息周期終止，利率有望於第二季度逐步回落，歐美及中東資金將會回流亞洲，增加市場流動

性及改善估值 。



＊料今年３至５間公司以１８Ｃ在港上市＊



該行指，為允許特專科技公司上市而增設的上市規則《第１８Ｃ章》正式實施，有助接通特

專科技公司與國際資金，將為科技企業和港股市場帶來新機遇，並進一步推動整個科技行業的長

期發展。

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦預料，２０２４年將有大約３至５家特專科技公

司透過《第１８Ｃ章》赴港上市。

該行又指，互聯互通機制具有巨大的發展潛力，有助壯大兩地股市投資者的基礎，亦有利兩

地資本市場流通量和估值。政府及不同持份者一直致力改革及完善上市監管，其他改革包括

ＧＥＭ、ＦＩＮＩ平台及積極尋求和中東和東盟合作亦會陸續取得成效，香港ＩＰＯ市場會變得

更多元化 。



＊料Ａ股今年集資額至少１６００億人幣＊



內地市場方面，該行指在全球資本市場發展趨緩的大環境中，滬、深、北交易所的申報熱度

仍持續高漲，隨著全面註冊制的穩定推進，中國資本市場將展現強勁的活力。２０２４年是落實

中央金融工作會議提出的加速建設金融強國、推動股票發行註冊制走深走實等一系列要求的關鍵

之年，預計２０２４全年Ａ股市場ＩＰＯ數量為２００至２４０隻，全年融資金額將達１６００

至１９００億元人民幣。（ｈｐ）

