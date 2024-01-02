《經濟通通訊社２日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５２１﹒０２億元，賣盤超買盤，額度全日反增１﹒０２億元，佔每日額度０﹒２％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８８﹒２９億元，買盤超賣
盤，額度全日使用３１﹒７１億元，佔每日額度７﹒５％。
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02/01/2024 16:20
《滬港通》北向額度全日反增１億，南向使用３１﹒７億
《經濟通通訊社２日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５２１﹒０２億元，賣盤超買盤，額度全日反增１﹒０２億元，佔每日額度０﹒２％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８８﹒２９億元，買盤超賣
盤，額度全日使用３１﹒７１億元，佔每日額度７﹒５％。
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02/01/2024 16:10 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
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