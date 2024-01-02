《經濟通通訊社２日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５５２﹒７２億元，賣盤超買盤，額度全日反增３２﹒７２億元，佔每日額度６﹒３％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４００﹒８４億元，買盤超賣
盤，額度全日使用１９﹒１６億元，佔每日額度４﹒６％。
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02/01/2024 16:20
《深港通》北向額度全日反增３２﹒７億，南向使用１９﹒２億
《經濟通通訊社２日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５５２﹒７２億元，賣盤超買盤，額度全日反增３２﹒７２億元，佔每日額度６﹒３％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４００﹒８４億元，買盤超賣
盤，額度全日使用１９﹒１６億元，佔每日額度４﹒６％。
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