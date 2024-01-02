去年中國經濟復甦動力不如市場預期，市場出現撇除中國投資的聲音。紐約梅隆投資管理環

球分銷業務主管Ｍａｔｔ Ｏｏｍｅｎ表示，雖然從中國宏觀經濟情況來看，該行只予中性投資

評級，但沒有聽聞客戶要求投資組合內要剔除中國資產。

Ｍａｔｔ Ｏｏｍｅｎ接受專訪時指，現時市場普遍「低配」（即在資產配置裏所佔比例較

低）中國資產，部分原因與資金自疫情以來便離開中國有關，在中國以外的新興市場找到投資機

會，這些長線投資者要回來需時。

「沒有聽聞客戶要求投資組合內要剔除中國資產，只聽過『低配』或『超配』，沒有客戶對

中國資產保持零持倉。」

他稱，現時外資客戶的新興市場投資組合中，會將資產配置不同國家，當他們「低配」中國

時，便會「超配」印度，但相信只要資金會跟隨投資機會而不停流轉，該行仍相信中國長線的結

構性機遇，故目前是投資中國的好時機。

歐美經濟增速正在放緩，Ｍａｔｔ指，雖然不少客戶對高息債券前景仍感憂慮，但該行在高

息債市場發掘到不少投資價值，例如「墜落天使債券（ｆａｌｌｅｎ ａｎｇｅｌ ｂｏｎｄ）

」，這些優質企業只是暫時被降至非投資級別，故股息率較一般投資級別債為高。



＊籲買固定收益資產，鎖高息回報＊



「現時大部分機構投資者都坐擁大量現金，因高息環境下，無風險利率相當高企。」他承認

，利率高企下，不少客戶寧願將資金放在定期存款或現金相關投資工具，故更需要在這時與客戶

打好關係，與他們保持聯絡，讓他們知道公司會隨時為其服務。

Ｍａｔｔ表示，亞洲客戶最關心如何配置資產，鑑於目前已處於利率周期的頂部，長線利率

會向下，故此現時適合透過買入固定收益資產，以鎖定高收益回報，該行也見到客戶開始在優質

固定收益資產行業作部署。

除固定收益資產外，部分客戶也會在股市尋找價值股或收息股，也有部分會買入私募資產，

整體投資取態偏審慎，整體來看，他們最關注環球息口及通脹情況，故會留意央行官員言論，因

這會影響商業決定。

另外，不同地區的客戶，其關注點也有分別，如美國注重聯儲局官員講話，亞洲關心中國經

濟情況等，故愈來愈多客戶要求度身訂做投資組合。《香港經濟日報》

