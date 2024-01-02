《經濟通通訊社２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中朝兩黨兩國最高領導人互致新年賀電宣布啟動「中朝友好年」

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國家主席習近平１日同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩互致新年賀電，共同宣布將

２０２４年確定為「中朝友好年」並啟動系列活動。



中美兩國領導人互致賀信慶祝兩國建交４５周年

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１月１日，國家主席習近平與美國總統拜登互致賀信，祝賀兩國建交４５周年。



聚焦三大關鍵詞，多部門圈定２０２４年重點任務

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近期，多部門密集召開工作會議，部署２０２４年重點任務安排。記者梳理發現，擴大內需、支

持科技創新和防範風險成為三大關鍵詞，是多部門圈定的重點任務。





《上海證券報》



科創板的２０２３：變「改革試驗田」為「發展示範田」

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２０２３年，宣布設立科創板五周年的節點與資本市場全面深化改革開放的腳步在此交匯。截至

目前，科創板上市公司總數達５６６家，總市值近６萬億元人民幣；２０２３年新上市公司６７

家，對應市值７１７４億元人民幣。



中國稀土集團入主廣晟有色

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１月１日晚，廣晟有色發布公告稱，公司間接控股股東廣東省廣晟集團於２０２３ 年１２月

２９日與中國稀土集團簽署了《股權無償划轉協議》，廣晟集團擬將其直接持有子公司廣東省稀

土產業集團的１００％股權無償划轉至中國稀土集團。



北交所奮楫揚帆向「質」而行

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２０２３年，北京證券交易所以深化改革為機遇，以制度創新為突破，以「三服務」為抓手，著

力改善上市公司結構，促進投融資兩端平衡，豐富市場功能，強化互聯互通，優化轉板機制，形

成支持中小企業創新發展合力。





《證券時報》



中朝兩黨兩國最高領導人互致新年賀電宣布啟動「中朝友好年」

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國家主席習近平１日同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩互致新年賀電，共同宣布將

２０２４年確定為「中朝友好年」並啟動系列活動。



中美兩國領導人互致賀信慶祝兩國建交４５周年

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１月１日，國家主席習近平與美國總統拜登互致賀信，祝賀兩國建交４５周年。



２０２３年券商投行業務質量評價結果公布

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２０２３年券商投行評級大考結果出爐。中國證券業協會近日公布了２０２３年券商投行業務質

量評價結果，評價結果分為Ａ、Ｂ、Ｃ三類，Ａ類１２家、Ｂ類６７家、Ｃ類１９家。（ｌｃ）

