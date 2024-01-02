《神州經脈》踏入新一年Ａ股開局不順，面對全周超過２﹒６萬億元（人民幣．下同）逆回

購到期，人行果斷收水，今日（２日）僅進行１３７０億元７天期逆回購，淨回籠８６９０億元

，創近四年逆回購口徑最大單日淨回籠規模。滬深股市今早低開，滬綜指先行窄幅低開，未幾曾

見升幅，不過其後又再倒跌，在白酒、地產、半導體、金融等板塊顯著領跌下，滬綜指全日跌

０﹒４３％，是自２０１９年以來最差開局，收報２９６２﹒２點，深市跌幅更勁，深成指挫

１﹒２９％，創業板指插水１﹒８７％。

交投氣氛未見熱烈，兩市全日成交７８７８億元，較去年最後收市日（１２月２９日）減少

４﹒２％，外資流出趨勢未逆轉，陸股通全日淨流出５２﹒７億元。

２０２４年第一個交易日，因美指企穩且中國經濟數據表現不佳，人民幣重新承壓。人民幣

兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日再度跌穿７﹒１３，收報７﹒１３２０，較上個交易日４時

３０分收盤價大跌４００點子，止三連升，創去年１２月２７日以來近一周新低，全日在

７﹒１０７０至７﹒１３３８之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０７７０，較上個交易日升５７點子，三連升，創

２０２３年５月２９日以來逾七個月新高，與市場預測偏離收窄至２００餘點，上個交易日報

７﹒０８２７。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，受部分基礎原材料行業生產淡季等因素影響，製造業景氣水平有所回落

，２０２３年１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９％，比上月下降０﹒４個百分點，與

６月並列為２０２３年年內次低，仍處於收縮區間，亦差過市場預期的４９﹒５％。不過，今早

公布的財新ＰＭＩ與官方背馳，１２月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５０﹒８，高於上月０﹒１個

百分點，連續兩個月位於擴張區間，創四個月新高。財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２３

年１２月製造業景氣度繼續改善，但當前內外部需求仍然不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。



２﹒ 文化和旅遊部公布，經測算，今年元旦假期全國國內旅遊出遊１﹒３５億人次，同比增長

１５５﹒３％，按可比口徑較２０１９年同期增長９﹒４％；實現國內旅遊收入７９７﹒３億元

，同比增長２００﹒７％，較２０１９年同期增長５﹒６％。另據國家移民管理局統計，今年元

旦假期全國邊檢機關共查驗出入境人員５１７﹒９萬人次，日均１７２﹒６萬人次，較去年元旦

假期增長４﹒７倍，已恢復至２０１９年同期水平。此外，據央視報道，泰國總理賽塔．他威信

今日宣布，中泰兩國將自３月起永久互免對方公民簽證。中國外交部發言人汪文斌在舉行例行記

者會表示，中泰雙方有關部門正就互免簽證具體事宜密切溝通，期待有關安排早日落地生效。



３﹒ 據國家電影局統計，今年元旦假期（２０２３年１２月３０日至２０２４年１月１日）電

影總票房為１５﹒３３億元，創同檔期新紀錄；觀影人次３６６０萬。另該局公布的２０２３年

中國電影行業重要指標顯示，２０２３年中國電影票房為５４９﹒１５億元；城市院線觀影人次

１２﹒９９億。此外，據燈塔研究院聯合新華網發布的２０２３中國電影市場年度盤點報告，

２０２３年票房比過去三年大漲七成、恢復至２０１７年水平，人次上漲六成，人均觀影頻次升

至２﹒５８次，預估全年城市院線觀影總人數再突破５億；按觀影總人數預估，２０２３年中國

電影市場人均電影消費回升至１０９元，而２０１９－２０２２年為１２０﹒６元、７２﹒５元

、９４﹒３元、８２﹒６元。



４﹒ 荷蘭政府自今年１月１日起限制ＤＵＶ光刻機對華出口，而荷蘭光刻機廠商ＡＳＭＬ在禁

令生效前數周已應美國政府要求，取消部分型號ＤＵＶ光刻機對華發貨。中國外交部發言人汪文

斌今日在例行記者會上批評美方有關霸道霸凌行徑嚴重違背國際貿易規則，嚴重破壞全球半導體

產業格局，嚴重衝擊國際產業鏈供應鏈的安全和穩定，必將自食其果。汪文斌並指出，中方敦促

荷方秉持客觀公正立場和市場原則，尊重契約精神，以實際行動維護中荷兩國和雙方企業的共同

利益，維護國際產業鏈供應鏈的穩定和自由開放、公正、非歧視的國際貿易環境。



５﹒ 廣東東莞市政府宣布，自２０２４年１月１日起，東莞市階段性取消首套住房商業性個人

住房貸款利率下限，具體的房貸利率由各商業銀行根據市場化、法制化原則自主確定。東莞現有

首套房貸利率下限為ＬＰＲ（貸款市場報價利率）－２０基點，新措施意味ＬＰＲ減點將突破

２０基點的限制，不設下限。此前東莞大部分銀行首套房貸利率下限為ＬＰＲ－２０基點，即

４﹒１％。取消首套房利率下限有利於減少居民利息支出，更好地支持剛性住房需求。



６﹒ 在阿里巴巴創辦人馬雲公開放棄對螞蟻集團的實際控制權近一年後，人民銀行的非銀行支

付機構重大事項變許可信息公示顯示，人行已同意支付寶（中國）變更為無實際控制人。有分析

相信，此為螞蟻集團完成整改程序的另一指標。分析指，企業成「無實際控制人」，企業股東大

會就必須通過全體股東的表決，選舉出董事會。對於目前的支付寶而言，董事會的選舉結果，顯

而易見的是在股東成員中，必然有國資背景的股東。



７﹒ 克而瑞數據顯示，１２月內地百強房企實現銷售操盤金額４５１２﹒９億元，儘管按月增

加１５﹒７％，但按年則大跌３４﹒６％。以全年計，百強房企實現銷售操盤金額５﹒４萬億元

，按年減１６﹒５％，累計銷售業績降幅持續擴大。其中央國企銷售表現顯著優於混合所有制房

企及民營房企，具體來看，累計銷售業績年減幅高於３０％的百強房企有３１家，其中民企佔

２７家；千億房企進一步減少至１６家。另外，中指研究院公布，２０２３年１２月百城新建住

宅平均價格為每平方米１６２２０元，環比上漲０﹒１％，為連續第四個月環比微升；按年上漲

０﹒２７％。這主要是因年末房企加快推盤節奏以衝刺業績，受部分城市優質改善項目入市帶動

。



８﹒ 碧桂園微信公眾號日前發表集團黨委書記、總裁莫斌的新年致辭。莫斌表示，截至

２０２３年１２月３１日，碧桂園全年累計交付房屋超６０萬套；２０２４年的交付挑戰將進入

深水區，面對仍然大量的交付任務，碧桂園將竭盡全力完美交付。莫斌並提到，在公司董事局主

席帶領分析下，碧桂園看到了可達成的發展目標，尋找到了資產負債表修復的清晰路徑；「一體

兩翼」的戰略布局，讓公司探索到新的生機；旗下博智林機器人經過五年的投入和準備，商業化

已初見成效，代管代建正在成為新的業務增長點。（ｓｌ）

