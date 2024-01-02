《鍾之日記》１月２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



踏入新一年Ａ股開局不順，面對全周超過２﹒６萬億元人民幣逆回購到期，人行果斷收水，

今日僅進行１３７０億元７天期逆回購，淨回籠８６９０億元人民幣，創近四年逆回購口徑最大

單日淨回籠規模。滬綜指先行窄幅低開，未幾曾見升幅，不過其後又再倒跌，在白酒、地產、半

導體、金融等板塊顯著領跌下，滬綜指全日跌０﹒４３％，是自２０１９年以來最差開局，收報

２９６２﹒２點，深市跌幅更勁，深成指挫１﹒２９％，創業板指插水１﹒８７％。

交投氣氛未見熱烈，兩市全日成交７８７８億元，較去年最後收市日（１２月２９日）減少

４﹒２％，外資流出趨勢未逆轉，陸股通全日淨流出５２﹒７億元。

國家統計局公布，受部分基礎原材料行業生產淡季等因素影響，製造業景氣水平有所回落，

２０２３年１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９％，比上月下降０﹒４個百分點，創６

個月新低，仍處於收縮區間，亦差過市場預期的４９﹒５％。不過，今早公布的財新ＰＭＩ與官

方背馳，１２月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５０﹒８，高於上月０﹒１個百分點，連續兩個月位

於擴張區間，創四個月新高。



＊港股紅盤跌１﹒５％，交投亦低迷＊



離岸人民幣重新走弱，港股連升三個交易日後再回吐。恒指紅盤高開８７點，盤中曾挑戰

５０天線（１７０８８）但失敗，升勢不保半日倒跌２４６點，全日收市維持２５８點或

１﹒５２％跌幅，收市報１６７８８點，而且交投亦無改善，全日大市成交只有７６６﹒４１億

元。



＊國產晶片再添難關，海外施壓升級＊



荷蘭政府進一步收緊對中國的出口管制，從２０２４年１月１日起限制ＤＵＶ光刻機對華出

口，不過據外電引述知情人士報道，荷蘭光刻機廠商ＡＳＭＬ應美國政府要求，已在禁令生效前

數周取消部分型號ＤＵＶ光刻機對華發貨，惟報道指尚不清楚涉及多少台設備。ＡＳＭＬ發布聲

明稱，其ＮＸＴ：２０５０ｉ和ＮＸＴ：２１００ｉ光刻系統的出口許可證已被荷蘭政府部分吊

銷，這一禁令影響了少數中國客戶。

中國外交部發言人汪文斌表示，中方一貫反對美國泛化國家安全概念，以各種借口脅迫其他

國家搞對華科技封鎖。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身合法權益。

遭美國封鎖技術出口的華為在去年重新推出智能手機，引發美方對華為突破技術封鎖的擔憂

，不過業界判斷，華為手機的高精度晶片並非通過ＥＵＶ光刻機生產，而是較舊式的ＤＵＶ光刻

機生產的，良率並不理想。盡管如此，隨著荷蘭政府限制中國取得ＡＳＭＬ部分型號的ＤＵＶ光

刻機，中國科技業界要復刻去年的華為神話，將愈來愈困難。

港股半導體板塊下跌，上海復旦（０１３８５）挫３﹒７％，中芯（００９８１）跌

２﹒３％，華虹（０１３４７）跌１﹒９％，晶門（０２８７８）跌１﹒６％。



＊馬雲正式放手支付寶，阿里股價下調＊



在阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲公開放棄對螞蟻集團的實際控制權近一年後，中國人

民銀行同意支付寶變更為無實際控制人。支付寶經本次調整後，將不再存在股東單一或共同控制

螞蟻集團的情況。內媒指此舉意味馬雲正式退出支付寶決策圈。

有分析相信，此為螞蟻集團完成整改程序的另一指標。企業成「無實際控制人」，企業股東

大會就必須通過全體股東的表決，選舉出董事會。對於目前的支付寶而言，董事會的選舉結果，

顯而易見的是在股東成員中，必然有國資背景的股東。

過去數年，螞蟻集團一直承受監管壓力，更令原本預計於２０２０年１１月５日「Ａ＋Ｈ」

同步上市計劃觸礁。其後集團一直進行整改，最終去年１月７日馬雲公開放棄對螞蟻集團的實際

控制權，被視為安撫中國監管機構之舉。

針對人行的公告，螞蟻集團發言人表示，集團主要股東投票權結構調整方案，在２０２３年

１月已對外公告。目前已履行完相關程序，並完成交割，強調調整不會對公司的日常經營產生影

響。此外，螞蟻旗下恒生電子（滬：６００５７０） 、國泰產險同步變更為無實際控制人。

另外，京東（０９６１８）訴阿里巴巴「二選一」案結果也出爐。北京市高級人民法院上周

五做出一審判決，認定阿里巴巴濫用市場支配地位實施「二選一」的壟斷行為成立，並判決向京

東賠償１０億元人民幣。

今日阿里巴巴股價跌約１﹒２％，收報７４﹒７港元，成交２１﹒３３億港元。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

