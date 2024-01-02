  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

02/01/2024 08:38

《駐滬專電》首艘國產大郵輪開啟首航，由四大央企共同運營

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》國產首制大郵輪「愛達．魔都」號１月１日
在上海吳淞口國際郵輪港正式開啟商業首航，航線為上海－濟州－長崎－福岡－上海，時間為６
晚７天。　
　　「愛達．魔都」號建造合同在２０１８年首屆進博會期間簽訂，船舶造價７﹒７億美元（約
合５６﹒２１億元人民幣），全長３２３﹒６米，總噸位１３﹒５５萬噸，共有２８２６間客房
艙室，可搭載５０００多名乘客和約１５００名船員，規模相當於陸地上的五到六家五星級酒店

　　愛達郵輪董秘顧鵬程對媒體表示，未來，「愛達．魔都」號還將開啟中國至東南亞國家的郵
輪航線，為賓客提供長、中、短相結合的多樣旅行度假選擇，並適時推出海上絲綢之路郵輪航線

　　值得注意的是，負責運營「愛達．魔都」號的華夏國際郵輪有限公司於１２月２９日在上海
宣布成立。當日該公司還簽署了股東合作協議，協議方包括中國旅遊集團、中國遠洋海運集團、
招商局集團、錦江國際集團、上海久事集團以及吳淞口文旅投資集團。「愛達．魔都」號的製造
方－－央企中國船舶集團也參加了成立大會。
　　上海市委書記陳吉寧在成立大會上說，希望以華夏國際郵輪的成立、協議簽署為契機，進一
步完善對接機制，創新合作模式，帶動更多企業融入郵輪產業鏈供應鏈體系，形成高端郵輪產業
集群，打造央地合作新樣板。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金