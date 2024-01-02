《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》國產首制大郵輪「愛達．魔都」號１月１日

在上海吳淞口國際郵輪港正式開啟商業首航，航線為上海－濟州－長崎－福岡－上海，時間為６

晚７天。

「愛達．魔都」號建造合同在２０１８年首屆進博會期間簽訂，船舶造價７﹒７億美元（約

合５６﹒２１億元人民幣），全長３２３﹒６米，總噸位１３﹒５５萬噸，共有２８２６間客房

艙室，可搭載５０００多名乘客和約１５００名船員，規模相當於陸地上的五到六家五星級酒店

。

愛達郵輪董秘顧鵬程對媒體表示，未來，「愛達．魔都」號還將開啟中國至東南亞國家的郵

輪航線，為賓客提供長、中、短相結合的多樣旅行度假選擇，並適時推出海上絲綢之路郵輪航線

。

值得注意的是，負責運營「愛達．魔都」號的華夏國際郵輪有限公司於１２月２９日在上海

宣布成立。當日該公司還簽署了股東合作協議，協議方包括中國旅遊集團、中國遠洋海運集團、

招商局集團、錦江國際集團、上海久事集團以及吳淞口文旅投資集團。「愛達．魔都」號的製造

方－－央企中國船舶集團也參加了成立大會。

上海市委書記陳吉寧在成立大會上說，希望以華夏國際郵輪的成立、協議簽署為契機，進一

步完善對接機制，創新合作模式，帶動更多企業融入郵輪產業鏈供應鏈體系，形成高端郵輪產業

集群，打造央地合作新樣板。

