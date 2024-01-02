《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》海爾集團將進入血液製品賽道。中國血液製

品龍頭上海萊士（深：００２２５２）上周五（１２月２９日）公告稱，海爾集團與公司第一大

股東基立福達成戰略合作，將以總價１２５億元人民幣收購基立福所持有上海萊士２０％股份，

並獲得２６﹒５８％的表決權，成為上海萊士控股股東。本次交易尚需要監管方批准。

海爾集團旗下有海爾智家（滬：６００６９０）、海爾生物（滬：６８８１３９）、盈康生

命（深：３００１４３）、雷神科技（北：８７２１９０）４家Ａ股公司，本次交易完成後，其

將擁有５家Ａ股公司。此前，海爾集團在大健康領域進行了高端科研設備、醫療器械和醫療服務

解決方案的布局，在血漿血液成分採集、存儲、制備、冷鏈運輸及臨床應用等領域也形成一定產

業生態。本次進入血製品生產賽道，可以看作是海爾集團在血液產業鏈的拓展。

值得注意的是，血製品牌照是生物醫藥行業內最為「金貴」的資質之一，在２００１年後中

國便不再批准新的血液製品生產企業，行業壁壘自此形成。而長期以來，血製品又在國內供不應

求，僅白蛋白和重組凝血因子類產品被允許進口，其他血製品需由國內企業生產。

此次海爾集團收購的上海萊士成立於１９８８年，２００８年６月於深交所上市，目前擁有

人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白（ＰＨ４）、人凝血因子Ⅷ、人纖維蛋白原等血製品產品，是目

前國內少數可以從血漿中提取六種組分的血液製品生產企業之一，並實現相關產品出口。

（ｌｃ）

