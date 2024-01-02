《經濟通通訊社２日專訊》金地集團（滬：６００３８３）因短期債務纏身，出售深圳核心

住宅項目金地環灣城股權紓困。

金地集團上周五（１２月２９日）發布公告稱，公司和深圳市福田建設擬將各自持有的深圳

市金地新沙房地產５１％和４９％的股權全部轉讓給深圳市福田區國資委全資持股的福田投資。

福田投資需要支付的交易總對價約為７２﹒７７億元（人民幣．下同），包括２５﹒８８億

元的股權轉讓款以及約４６﹒８９億元的股東借款。該借款後續將由金地新沙地產用於償還金地

集團和福田建設的原股東借款本息。

按照股比，金地集團一方應收取的股權轉讓款約為１３﹒２億元，另有原本提供給金地新沙

地產的約１９﹒３１億元股東借款本息，二者合計約為３２﹒５１億元。

公告並未提及具體的交割及支付日期。福田投資將分四筆採用現金向金地集團支付交易對價

：首筆為定金２﹒６５億元，將在轉讓合同簽署之日起三個工作日內支付，並在金地集團提交辦

理自身所持有的金地新沙地產５１％股權工商變更登記材料之日自動轉化為交易價款；後三筆應

付款分別約為１１﹒０９億、８﹒３億、１０﹒４７億元。

福田投資為支付設置了頗為嚴苛的先決條件。項目原股東金地集團和福田建設必須分別獲得

各自公司股東會、董事會對此次股權轉讓的決議文件，並辦理完成相應的工商變更登記等。

此外，福田建設２０２１年３月將其所持有金地新沙地產部分股權出質給平安銀

（深：０００００１），福田投資在向金地集團支付第三筆款項之前，福田建設必須安排解除該

部分股權質押。綜合估算，在金地集團一方完成自身的股權過戶後，大致能收回４２％的交易款

項；其餘資金回籠還取決於福田建設的工作效率等因素。

資料顯示，金地集團即將面臨新一輪償債高峰期。據ＤＭ查債通統計，２０２４年１月至４

月，該公司有三筆公司債和三筆中票到期，存續本金規模合計約為１００﹒９５億元。此外，金

地集團還有一筆以武漢金地廣場為底層資產設立的ＣＭＢＳ，餘額約為４﹒９７億元，投資人將

於２０２４年２月行權。尤其是３月單月，金地集團共有６１億元公開債務待償。（ｌｃ）

