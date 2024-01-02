《經濟通通訊社２日專訊》在阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲公開放棄對螞蟻集團的實

際控制權近一年後，人民銀行的非銀行支付機構重大事項變許可信息公示顯示，人行已同意支付

寶（中國）變更為無實際控制人。有分析相信，此為螞蟻集團完成整改程序的另一指標。

據人行公告，支付寶（中國）由螞蟻集團全資持股。支付寶本次調整源於去年年初螞蟻集團

調整投票權結構，調整後不再存在股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。

螞蟻集團就人行公告稱，集團主要股東投票權結構調整方案於２０２３年１月已對外公告，

目前已履行完相關程序，並完成交割，強調該調整不會對相關公司的日常經營產生影響。此外，

螞蟻集團旗下包括恒生電子（滬：６００５７０） 、國泰產險同步變更為無實際控制人。



＊分析：螞蟻完成整改程序另一指標＊



在２０２３年１月７日，螞蟻集團發布題為《螞蟻集團關於持續完善公司治理的公告》，指

為持續完善公司治理，實現長期可持續發展，螞蟻集團相關管理層成員不再擔任阿里巴巴合夥人

，進一步提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。

同時螞蟻集團主要股東及相關受益人擬對螞蟻集團股東上層結構進行調整。調整前，馬雲為

螞蟻集團實際控制人。調整完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東彼此獨

立行使所持有的螞蟻集團股份表決權，且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東

大會層面形成控制，不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數情形。因此不再存在任

何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團情形。

分析指，企業成「無實際控制人」，企業股東大會就必須通過全體股東的表決，選舉出董事

會。對於目前的支付寶而言，董事會的選舉結果，顯而易見的是在股東成員中，必然有國資背景

的股東。

過去數年，螞蟻集團一直承受監管壓力，更令原本預計於２０２０年１１月５日「Ａ＋Ｈ」

同步上市計劃觸礁。其後螞蟻集團一直進行整改，最終去年１月７日馬雲公開放棄對螞蟻集團的

實際控制權，被視為安撫中國監管機構之舉。（ｒｙ）

