《經濟通通訊社２日專訊》中指研究院公布，２０２３年１２月百城新建住宅平均價格為每

平方米１６２２０元（人民幣．下同），環比上漲０﹒１％，為連續第四個月環比微升；按年上

漲０﹒２７％。這主要是因年末房企加快推盤節奏以衝刺業績，受部分城市優質改善項目入市帶

動。

報告顯示，上月百城二手住宅平均價格為每平方米１５３１５元，環比下跌０﹒５５％，跌

幅較去年１１月收窄０﹒０１個百分點，已連續２０個月環比下跌；按年跌幅擴大至３﹒５３％

。報告稱，市場觀望情緒濃厚，業主採取「以價換量」策略，二手房價格仍面臨較大下行壓力。

整個２０２３年，百城新建住宅平均價格累計上漲０﹒２７％，主要受政策管控及部分優質

改善樓盤入市帶動等因素影響，新房價格出現結構性上漲。其中，一線及二線城市新建住宅價格

累計分別升０﹒６３％和０﹒３２％；三四線代表城市累計下跌０﹒３４％。

２０２３年百城二手住宅平均價格累計下跌３﹒５３％，跌幅較２０２２年擴大２﹒７６個

百分點，且年內各月環比均維持跌勢。其中，一線城市二手住宅價格累計下跌１﹒４％，二線城

市跌３﹒８１％，三四線代表城市二手住宅價格累計下跌４﹒０７％。（ｒｙ）

