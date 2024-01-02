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AH股新聞

02/01/2024 16:51

《中國要聞》西安廣告公司搬入山區辦公逼退員工，被斥缺德

　　《經濟通通訊社２日專訊》無良企業為逼員工辭職可以去到幾盡？在陝西西安，一名常姓男
子表示，其任職的廣告公司於去年１０月突然告知所有員工，辦公地點要搬遷至位置偏遠的秦嶺
山區的一條村子裏，而且還要求員工每天早上準時上班，沒有車的員工要需要搭乘一輛３小時一
趟的公車，再步行３公里的山路才能到達辦公室，十多名員工不堪通勤辛苦主動離職。但在員工
們離職幾天後發現，公司又搬回了市區，還在網上招聘員工，這讓之前離職的員工都感到非常氣
憤。
　　該公司張姓負責人對內媒表示，公司確實在１０月時將公司搬到了山裏短暫辦公，是因為舊
址租金很貴剛好到期，而新的辦公室正在裝修，沒有地方辦公，所以就在公司經營民宿的地方「
暫時過渡一周」。張姓負責人表示，他一直沒有拖欠過大家工資，但沒想到很多員工不願意和公
司同患難，不但離職還把事情發到網上。
　　有網民批評公司行為缺德，甚至質疑違法。有內地法律人士對內媒表示，如果勞動合約中有
關於工作地點的約定，而公司沒有和員工協商變更合約內容的，即屬違約，員工可以向勞動仲裁
委員會提起勞動仲裁。（ｅｙ）

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