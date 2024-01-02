《經濟通通訊社２日專訊》據內媒報道，廣州穗騰數字科技有限公司成立，該公司由廣州地
鐵集團有限公司、騰訊雲計算（北京）有限責任公司、廣州穗鋮投資合夥企業（有限合夥）、地
鐵設計共同持股
公司法定代表人為姚世峰，註冊資本約６﹒５７億人民幣，經營範圍含互聯網數據服務、人
工智能基礎軟件開發、人工智能公共數據平台、人工智能理論與算法軟件開發、物聯網技術服務
等。（ｃｔ）
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動
02/01/2024 16:59
《中國要聞》騰訊雲夥廣州地鐵等成立數字科技公司，註冊資本６億
《經濟通通訊社２日專訊》據內媒報道，廣州穗騰數字科技有限公司成立，該公司由廣州地
鐵集團有限公司、騰訊雲計算（北京）有限責任公司、廣州穗鋮投資合夥企業（有限合夥）、地
鐵設計共同持股
公司法定代表人為姚世峰，註冊資本約６﹒５７億人民幣，經營範圍含互聯網數據服務、人
工智能基礎軟件開發、人工智能公共數據平台、人工智能理論與算法軟件開發、物聯網技術服務
等。（ｃｔ）
【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰