  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

02/01/2024 16:59

《中國要聞》騰訊雲夥廣州地鐵等成立數字科技公司，註冊資本６億

　　《經濟通通訊社２日專訊》據內媒報道，廣州穗騰數字科技有限公司成立，該公司由廣州地
鐵集團有限公司、騰訊雲計算（北京）有限責任公司、廣州穗鋮投資合夥企業（有限合夥）、地
鐵設計共同持股
　　公司法定代表人為姚世峰，註冊資本約６﹒５７億人民幣，經營範圍含互聯網數據服務、人
工智能基礎軟件開發、人工智能公共數據平台、人工智能理論與算法軟件開發、物聯網技術服務
等。（ｃｔ）

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金