《經濟通通訊社２日專訊》踏入新一年，面對全周超過２﹒６萬億元（人民幣．下同）逆回

購到期，人行果斷收水，今日僅進行１３７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠

８６９０億元。滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０７％，報

２９７２﹒７７點，深成指高開０﹒０３％，創業板指低開０﹒１２％，互聯網、軍工股造好，

白酒、保險股走低。

股王貴州茅台（滬：６００５１９）公告，預計去年全年淨利潤增長約１７﹒２％，不但低

於市場預期，更低於公司去年前三季度１９﹒０９％的增速，反映茅台在上調茅台酒出廠價後，

業績反而放緩，有內媒分析貴州茅台在去年第四季淨利潤增速只有１２﹒６％，遠低於２０２２

年第四季的超過兩成增長率。

國家統計局公布，受部分基礎原材料行業生產淡季等因素影響，製造業景氣水平有所回落，

２０２３年１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９％，比上月下降０﹒４個百分點，創６

個月新低，仍處於收縮區間，亦差過市場預期的４９﹒５％；非製造業擴張有所加快，１２月非

製造業ＰＭＩ則回升至５０﹒４％，比上月上升０﹒２個百分點。

據外媒報道，荷蘭光刻機生產商ＡＳＭＬ應美國政府要求，提前取消三款頂級深紫外線

（ＤＵＶ）光刻機的對華出口訂單。

中國國家主席習近平在新年前夕發表賀詞，指國家經歷了風雨洗禮，取得了沉甸甸的收獲：

疫情防控平穩轉段，中國經濟持續回升向好，高質量發展紮實推進；創新動力、發展活力勃發奔

湧；中國經濟在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨。習近平又強調，要繼續支持香港、澳門發揮自

身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定；祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手

同心，共享民族復興的偉大榮光。（ｅｙ）

