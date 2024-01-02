《經濟通通訊社２日專訊》踏入新一年，面對全周超過２﹒６萬億元（人民幣．下同）逆回

購到期，人行果斷收水，今日僅進行１３７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠

８６９０億元，創近四年逆回購口徑最大單日淨回籠規模。滬深股市今早低開，滬綜指先行窄幅

低開，未幾曾見升幅，不過其後又再倒跌，在白酒、地產、半導體、金融等板塊領跌下，１滬綜

指半日跌０﹒２１％，報２９６８﹒７點，深成指跌０﹒９１％，創業板指更插水１﹒３８％。

兩市半日成交５０４１億元，較上日（１２月２９日）同時段成交減少１﹒６％，陸股通淨

流出近３８億元。

國家統計局公布，受部分基礎原材料行業生產淡季等因素影響，製造業景氣水平有所回落，

２０２３年１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９％，比上月下降０﹒４個百分點，創６

個月新低，仍處於收縮區間，亦差過市場預期的４９﹒５％。不過，今早公布的財新ＰＭＩ與官

方背馳，１２月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５０﹒８，高於上月０﹒１個百分點，連續兩個月位

於擴張區間，創四個月新高。



＊茅台盈利增速不佳，股價跌近３％＊



股王貴州茅台（滬：６００５１９）公告，預計去年全年淨利潤約７３５億元，按年增長約

１７﹒２％，這一不但低於分析師普遍預期，而且還低於公司去年前三季度１９﹒０９％的增速

，意味著茅台在上調茅台酒出廠價後，業績增長反而放緩：有內媒測算貴州茅台在去年第四季淨

利潤增速只有１２﹒６％，遠低於２０２２年第四季超過兩成的增長率。

貴州茅台價挫２﹒６％，報１６８０﹒９９元；其他白酒股同跌，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌３﹒７％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌３﹒４％，古井貢酒

（深：０００５９６）走低２﹒９％，五糧液（深：０００８５８）跌２﹒７％。



＊內房前景續悲觀，招商蛇口瀉６％＊



內房危機持續發酵，樓市面臨沉重下行壓力。克而瑞數據顯示，百強房企全年實現銷售操盤

金額５﹒４萬億元，按年減１６﹒５％，累計銷售業績降幅持續擴大，其中央國企銷售表現顯著

優於混合所有制房企及民營房企，累計銷售業績年減幅高於３０％的百強房企有３１家，其中民

企佔２７家。

內房股急跌，招商蛇口（深：００１９７９）瀉５﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）

跌３﹒６％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）跌

２﹒４％，新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒８％。（ｅｙ）

