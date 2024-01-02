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AH股新聞

02/01/2024 15:05

《Ａ股行情》滬指開年失利低收０﹒４％深股急挫，外資流出５３億

　　《經濟通通訊社２日專訊》踏入新一年Ａ股開局不順，面對全周超過２﹒６萬億元（人民幣
．下同）逆回購到期，人行果斷收水，今日僅進行１３７０億元７天期逆回購，淨回籠８６９０
億元，創近四年逆回購口徑最大單日淨回籠規模。滬深股市今早低開，滬綜指先行窄幅低開，未
幾曾見升幅，不過其後又再倒跌，在白酒、地產、半導體、金融等板塊顯著領跌下，滬綜指全日
跌０﹒４３％，是自２０１９年以來最差開局，收報２９６２﹒２點，深市跌幅更勁，深成指挫
１﹒２９％，創業板指插水１﹒８７％。
　　交投氣氛未見熱烈，兩市全日成交７８７８億元，較去年最後收市日（１２月２９日）減少
４﹒２％，外資流出趨勢未逆轉，陸股通全日淨流出５２﹒７億元。
　　國家統計局公布，受部分基礎原材料行業生產淡季等因素影響，製造業景氣水平有所回落，
２０２３年１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９％，比上月下降０﹒４個百分點，創６
個月新低，仍處於收縮區間，亦差過市場預期的４９﹒５％。不過，今早公布的財新ＰＭＩ與官
方背馳，１２月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５０﹒８，高於上月０﹒１個百分點，連續兩個月位
於擴張區間，創四個月新高。
　
＊荷蘭收緊光刻機出口，半導體板塊挫＊
　
　　荷蘭政府進一步收緊對中國的出口管制，從２０２４年１月１日起限制ＤＵＶ光刻機對華出
口，荷蘭光刻機廠商ＡＳＭＬ發布聲明稱，其ＮＸＴ：２０５０ｉ和ＮＸＴ：２１００ｉ光刻系
統的出口許可證已被荷蘭政府部分吊銷，這一禁令影響了少數中國客戶。而據外媒報道，
ＡＳＭＬ應美國政府要求，已在禁令生效前數周取消部分型號ＤＵＶ光刻機對華發貨。
　　半導體板塊跌幅兇猛，佰維存儲（滬：６８８５２５）跌２０％跌停，江波龍
（深：３０１３０８）挫７﹒３％，敏芯股份（滬：６８８２８６）跌６﹒８％，峰山召科技
（滬：６８８２７９）、廣立微（深：３０１０９５）跌６﹒６％，美芯晟
（滬：６８８４５８）跌６﹒５％，國內龍頭中芯國際（滬：６８８９８１）全日價跌０﹒１％

　　數據顯示百強房企全年實現銷售操盤金額按年減１６﹒５％，降幅持續擴大，其中銷售業績
年減幅高於３０％的百強房企有３１家，民企佔２７家。內房股急跌，招商蛇口
（深：００１９７９）瀉６﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）跌４﹒８％，萬科Ａ
（深：０００００２）跌３％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒８％，新城控股
（滬：６０１１５５）跌２﹒６％。
　
＊軍工股炒作軍隊高層異動＊
　
　　前海軍司令董軍將接替被免職的李尚福，填補空缺長達兩個月的防長職務，他將會是多年來
首名並非中央軍委委員的防長。會議公告亦提及，空軍前司令丁來杭、火箭軍前司令周亞寧和李
玉超等９名軍方高層，均被其選舉單位決定罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務。
　　滬深軍工股藉機炒作，航天動力（滬：６００３４３）、立航科技（滬：６０３２６１）漲
停，中國海防（滬：６００７６４）升９％，天奧電子（深：００２９３５）升５﹒６％，中科
海訊（深：３００８１０）升５﹒５％，三角防務（深：３００７７５）升２﹒９％，威海廣泰
（深：００２１１１）升２﹒８％，中船防務（滬：６００６８５）升１﹒９％。　　
　　股王貴州茅台（滬：６００５１９）預計去年全年淨利潤約７３５億元，按年增長約
１７﹒２％，這一不但低於分析師普遍預期，而且還低於公司去年前三季度１９﹒０９％的增速
，意味著茅台在上調茅台酒出廠價後，業績增長反而放緩。貴州茅台價挫２﹒４％，報
１６８５﹒０１元；其他白酒股同跌，山西汾酒（滬：６００８０９）跌３﹒９％，瀘州老窖
（深：０００５６８）跌３﹒７％，古井貢酒（深：０００５９６）走低３﹒６％，五糧液
（深：０００８５８）跌３﹒１％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３８６﹒３５　－１﹒３０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９６２﹒２８　－０﹒４３　　　　３４５９﹒５１　　
　　上證Ａ股指數　　３１０５﹒８４　－０﹒４３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９４０１﹒３５　－１﹒２９　　　　４４１８﹒２６　　
　　深圳創業板指數　１８５５﹒９２　－１﹒８７　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３２﹒４２　　＋０﹒３５　　　　　１﹒０２　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０７６﹒５８　－０﹒４１　　　　　１﹒０１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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