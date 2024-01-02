《經濟通通訊社２日專訊》踏入新一年Ａ股開局不順，面對全周超過２﹒６萬億元（人民幣
．下同）逆回購到期，人行果斷收水，今日僅進行１３７０億元７天期逆回購，淨回籠８６９０
億元，創近四年逆回購口徑最大單日淨回籠規模。滬深股市今早低開，滬綜指先行窄幅低開，未
幾曾見升幅，不過其後又再倒跌，在白酒、地產、半導體、金融等板塊顯著領跌下，滬綜指全日
跌０﹒４３％，是自２０１９年以來最差開局，收報２９６２﹒２點，深市跌幅更勁，深成指挫
１﹒２９％，創業板指插水１﹒８７％。
交投氣氛未見熱烈，兩市全日成交７８７８億元，較去年最後收市日（１２月２９日）減少
４﹒２％，外資流出趨勢未逆轉，陸股通全日淨流出５２﹒７億元。
國家統計局公布，受部分基礎原材料行業生產淡季等因素影響，製造業景氣水平有所回落，
２０２３年１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９％，比上月下降０﹒４個百分點，創６
個月新低，仍處於收縮區間，亦差過市場預期的４９﹒５％。不過，今早公布的財新ＰＭＩ與官
方背馳，１２月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５０﹒８，高於上月０﹒１個百分點，連續兩個月位
於擴張區間，創四個月新高。
＊荷蘭收緊光刻機出口，半導體板塊挫＊
荷蘭政府進一步收緊對中國的出口管制，從２０２４年１月１日起限制ＤＵＶ光刻機對華出
口，荷蘭光刻機廠商ＡＳＭＬ發布聲明稱，其ＮＸＴ：２０５０ｉ和ＮＸＴ：２１００ｉ光刻系
統的出口許可證已被荷蘭政府部分吊銷，這一禁令影響了少數中國客戶。而據外媒報道，
ＡＳＭＬ應美國政府要求，已在禁令生效前數周取消部分型號ＤＵＶ光刻機對華發貨。
半導體板塊跌幅兇猛，佰維存儲（滬：６８８５２５）跌２０％跌停，江波龍
（深：３０１３０８）挫７﹒３％，敏芯股份（滬：６８８２８６）跌６﹒８％，峰山召科技
（滬：６８８２７９）、廣立微（深：３０１０９５）跌６﹒６％，美芯晟
（滬：６８８４５８）跌６﹒５％，國內龍頭中芯國際（滬：６８８９８１）全日價跌０﹒１％
。
數據顯示百強房企全年實現銷售操盤金額按年減１６﹒５％，降幅持續擴大，其中銷售業績
年減幅高於３０％的百強房企有３１家，民企佔２７家。內房股急跌，招商蛇口
（深：００１９７９）瀉６﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）跌４﹒８％，萬科Ａ
（深：０００００２）跌３％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒８％，新城控股
（滬：６０１１５５）跌２﹒６％。
＊軍工股炒作軍隊高層異動＊
前海軍司令董軍將接替被免職的李尚福，填補空缺長達兩個月的防長職務，他將會是多年來
首名並非中央軍委委員的防長。會議公告亦提及，空軍前司令丁來杭、火箭軍前司令周亞寧和李
玉超等９名軍方高層，均被其選舉單位決定罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務。
滬深軍工股藉機炒作，航天動力（滬：６００３４３）、立航科技（滬：６０３２６１）漲
停，中國海防（滬：６００７６４）升９％，天奧電子（深：００２９３５）升５﹒６％，中科
海訊（深：３００８１０）升５﹒５％，三角防務（深：３００７７５）升２﹒９％，威海廣泰
（深：００２１１１）升２﹒８％，中船防務（滬：６００６８５）升１﹒９％。
股王貴州茅台（滬：６００５１９）預計去年全年淨利潤約７３５億元，按年增長約
１７﹒２％，這一不但低於分析師普遍預期，而且還低於公司去年前三季度１９﹒０９％的增速
，意味著茅台在上調茅台酒出廠價後，業績增長反而放緩。貴州茅台價挫２﹒４％，報
１６８５﹒０１元；其他白酒股同跌，山西汾酒（滬：６００８０９）跌３﹒９％，瀘州老窖
（深：０００５６８）跌３﹒７％，古井貢酒（深：０００５９６）走低３﹒６％，五糧液
（深：０００８５８）跌３﹒１％。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３３８６﹒３５ －１﹒３０
上證綜合指數 ２９６２﹒２８ －０﹒４３ ３４５９﹒５１
上證Ａ股指數 ３１０５﹒８４ －０﹒４３
深證成份指數 ９４０１﹒３５ －１﹒２９ ４４１８﹒２６
深圳創業板指數 １８５５﹒９２ －１﹒８７
上證Ｂ股指數 ２３２﹒４２ ＋０﹒３５ １﹒０２
深證Ｂ股指數 １０７６﹒５８ －０﹒４１ １﹒０１
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