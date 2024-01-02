《經濟通通訊社２日專訊》踏入新一年Ａ股開局不順，面對全周超過２﹒６萬億元（人民幣

．下同）逆回購到期，人行果斷收水，今日僅進行１３７０億元７天期逆回購，淨回籠８６９０

億元，創近四年逆回購口徑最大單日淨回籠規模。滬深股市今早低開，滬綜指先行窄幅低開，未

幾曾見升幅，不過其後又再倒跌，在白酒、地產、半導體、金融等板塊顯著領跌下，滬綜指全日

跌０﹒４３％，是自２０１９年以來最差開局，收報２９６２﹒２點，深市跌幅更勁，深成指挫

１﹒２９％，創業板指插水１﹒８７％。

交投氣氛未見熱烈，兩市全日成交７８７８億元，較去年最後收市日（１２月２９日）減少

４﹒２％，外資流出趨勢未逆轉，陸股通全日淨流出５２﹒７億元。

國家統計局公布，受部分基礎原材料行業生產淡季等因素影響，製造業景氣水平有所回落，

２０２３年１２月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９％，比上月下降０﹒４個百分點，創６

個月新低，仍處於收縮區間，亦差過市場預期的４９﹒５％。不過，今早公布的財新ＰＭＩ與官

方背馳，１２月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５０﹒８，高於上月０﹒１個百分點，連續兩個月位

於擴張區間，創四個月新高。



＊荷蘭收緊光刻機出口，半導體板塊挫＊



荷蘭政府進一步收緊對中國的出口管制，從２０２４年１月１日起限制ＤＵＶ光刻機對華出

口，荷蘭光刻機廠商ＡＳＭＬ發布聲明稱，其ＮＸＴ：２０５０ｉ和ＮＸＴ：２１００ｉ光刻系

統的出口許可證已被荷蘭政府部分吊銷，這一禁令影響了少數中國客戶。而據外媒報道，

ＡＳＭＬ應美國政府要求，已在禁令生效前數周取消部分型號ＤＵＶ光刻機對華發貨。

半導體板塊跌幅兇猛，佰維存儲（滬：６８８５２５）跌２０％跌停，江波龍

（深：３０１３０８）挫７﹒３％，敏芯股份（滬：６８８２８６）跌６﹒８％，峰山召科技

（滬：６８８２７９）、廣立微（深：３０１０９５）跌６﹒６％，美芯晟

（滬：６８８４５８）跌６﹒５％，國內龍頭中芯國際（滬：６８８９８１）全日價跌０﹒１％

。

數據顯示百強房企全年實現銷售操盤金額按年減１６﹒５％，降幅持續擴大，其中銷售業績

年減幅高於３０％的百強房企有３１家，民企佔２７家。內房股急跌，招商蛇口

（深：００１９７９）瀉６﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）跌４﹒８％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌３％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒８％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌２﹒６％。



＊軍工股炒作軍隊高層異動＊



前海軍司令董軍將接替被免職的李尚福，填補空缺長達兩個月的防長職務，他將會是多年來

首名並非中央軍委委員的防長。會議公告亦提及，空軍前司令丁來杭、火箭軍前司令周亞寧和李

玉超等９名軍方高層，均被其選舉單位決定罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務。

滬深軍工股藉機炒作，航天動力（滬：６００３４３）、立航科技（滬：６０３２６１）漲

停，中國海防（滬：６００７６４）升９％，天奧電子（深：００２９３５）升５﹒６％，中科

海訊（深：３００８１０）升５﹒５％，三角防務（深：３００７７５）升２﹒９％，威海廣泰

（深：００２１１１）升２﹒８％，中船防務（滬：６００６８５）升１﹒９％。

股王貴州茅台（滬：６００５１９）預計去年全年淨利潤約７３５億元，按年增長約

１７﹒２％，這一不但低於分析師普遍預期，而且還低於公司去年前三季度１９﹒０９％的增速

，意味著茅台在上調茅台酒出廠價後，業績增長反而放緩。貴州茅台價挫２﹒４％，報

１６８５﹒０１元；其他白酒股同跌，山西汾酒（滬：６００８０９）跌３﹒９％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌３﹒７％，古井貢酒（深：０００５９６）走低３﹒６％，五糧液

（深：０００８５８）跌３﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３８６﹒３５ －１﹒３０

上證綜合指數 ２９６２﹒２８ －０﹒４３ ３４５９﹒５１

上證Ａ股指數 ３１０５﹒８４ －０﹒４３

深證成份指數 ９４０１﹒３５ －１﹒２９ ４４１８﹒２６

深圳創業板指數 １８５５﹒９２ －１﹒８７

上證Ｂ股指數 ２３２﹒４２ ＋０﹒３５ １﹒０２

深證Ｂ股指數 １０７６﹒５８ －０﹒４１ １﹒０１

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